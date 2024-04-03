Беспрецедентный успех майнеров биткоина: сколько они заработали за месяц

Рынок криптовалют сейчас очень активен и привлекает много внимания. Например, майнеры биткоина в марте 2024 года достигли пикового уровня заработков.

Майнеры биткоина установили новый рекорд

В марте 2024 года майнеры самой известной цифровой монеты в мире заработали беспрецедентные 2 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд зафиксировали еще в марте 2021 года. Тогда речь шла о 1,74 миллиарда долларов за месяц

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С начала 2024 года майнеры монеты фиксировали такие заработки:

Январь – 1,35 миллиарда долларов;

Февраль – 1,39 миллиарда долларов.

Напомним, что биткоин впервые в истории рос 7 месяцев подряд. В марте монета подорожала почти на 17%. Также добавим, что в этом году флагман рынка криптовалют установил новый исторический максимум на рынке и вырос почти до 74 тысяч долларов за монету.

Кто такие майнеры (miners) Это пользователи криптовалютной сети, которые используют специализированное оборудование для обработки транзакций в сети и получения вознаграждений за майнинг в виде криптовалюты. Они отвечают за проверку транзакций, создание новых блоков и добавление их в блокчейн.

На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 65 895 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет почти 1,3 триллиона долларов, по данным Yahoo!Finance. Кроме того, MarketWatch информирует, что с января 2024 года стоимость биткоина выросла почти на 57%.