Біткойн встановив новий історичний рекорд: скільки коштує монета

Найвідоміша цифрова монета у світі знаходиться у центрі уваги в останні тижні, адже її вартість стрімко зростає. Ба більше, на ринку зафіксували новий історичний максимум.

Йдеться про біткойн, частка якого на крипторинку становить майже 53%. Важливі зміни для курсу криптовалюти зафіксували під час торгів у вівторок, 5 березня, інформує 24 Канал.

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Новий рекорд біткойна на ринку

Курс біткойна досягнув позначки на рівні 69 202 доларів за монету, встановивши новий історичний рекорд для цифрової монети, інформує CoinMarketCap. Попередній максимум зафіксували наприкінці 2021 року. Тоді криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів.

Варто додати, що вартість біткойна на піковому рівні довго не утрималася. Спершу вартість монети відкотилася до 67 тисяч доларів. На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 63 724 доларів за монету, згідно з даними CoinMarketCap. Ринкова капіталізація монети становить 1,25 трильйона доларів.

Нагадаємо, що з початку року біткойн подорожчав майже на 60%, повідомляє CoinDesk. Також нагадаємо, що у перших числах березня біткойн встановив ще один рекорд. Йдеться про те, що інтерес до ф'ючерсів на монету на централізованих біржах зріс до пікового значення в історії.