Вперше за понад 20 років: коли ЄЦБ введе в обіг нові купюри євро

Європейський центральний банк анонсував оновлення дизайну купюр євро. Регулятор розповів, як буде процес обрання нових дизайнів та коли будуть нові купюри євро.

Коли будуть нові євро

Європейський центральний банк вперше за 23 роки планує змінити дизайн готівкових євро. Цього року банк оголосить конкурс, аби обрати нові дизайни для купюр євро. Переможця оголосять в 2026 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Independent.

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Мета оновлення дизайну є створення більш привабливих та зручних банкнот. Наразі виділяють дві основні теми, які можуть використати для створення нових банкнот:

Відомі європейці : серед кандидатів — грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка Берта фон Зуттнер.

: серед кандидатів — грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка Берта фон Зуттнер. Природа та інституції: альтернативний варіант передбачає зображення птахів і річок на лицьовому боці, а європейських інституцій – на зворотному.

Що варто знати про євро Це офіційна валюта країн Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.



ЄЦБ випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, а також карбує монети номіналами 1, 2, 10, 20, 50 центів та 1 і 2 євро. У 2019 році регулятор Це офіційна валюта країн Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.ЄЦБ випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, а також карбує монети номіналами1, 2, 10, 20, 50 центів та 1 і 2 євро. У 2019 році регулятор припинив випускати купюру номіналом 500 євро.

Проте обрані теми можуть спровокувати дискусії, адже вони включають згадки про 6 країн Єврозони, що використовують євро як основну валюту. Нові купюри євро введуть в обіг лише через кілька років.