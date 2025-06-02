Які купюри євро вигідніше зберігати для українців
- Українці можуть зберігати євро різних номіналів в залежності від цілей: 50 євро для подорожей, 200 євро для великих покупок.
- З 2019 року Євросоюз припинив друк купюр номіналом 500 євро через часті підробки.
Українці можуть зберігати різні номінали євровалюти для зберігання чи витрат залежно від цілей. Відтак, 50 євро найкраще зберігати, якщо планується подорож, а 200 євро – для великої покупки, наприклад, житла.
Які купюри євро кращі для зберігання
Зазначається, що серед популярних європейських валют, які варто купляти українцям, є як 5 євро, так і 200 євро, передає 24 Канал з посиланням на IdeaBank.
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Європейські купюри, які варто зберігати:
- 5 – 10 євро – можна купувати та зберігати, якщо немає планів для великих покупок,
- 20 євро – для дрібних витрат,
- 50 євро – оптимальний варіант для зберігання, подорожей та обміну,
- 100 євро – обміняють або продадуть як банки, так і обмінники,
- 200 євро – найчастіше купують ті, хто відкладає на відпустку або на велику купівлю.
Усі вище зазначені банкноти перебувають в обігу, а тому вони є законними засобами для готівкових розрахунків в Україні та в країнах ЄС.
Нагадуємо! З 2019 року Євросоюз відмовився від друку купюри євро з найбільшим номіналом. Йдеться про 500 євро. Рішення про скасування друку цієї купюри було прийнято через часті випадки підроблення готівки.