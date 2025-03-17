Цю купюру євро більше не випускають: що варто знати кожному

Європейський центробанк кілька років тому ухвалив важливе рішення про купюри євро. Йдеться про відмову від одного з номіналів.

Яку купюру євро більше не випускають

Європейський центральний банк у 2019 році вирішив відмовитися від однієї з купюр євро. Регулятор припинив друк цих банкнот, пише 24 Канал.

Варте уваги Ціни на нафту зростають через важливе рішення Трампа

Йдеться про купюри номіналом 500 євро. Одна з головних причин відмови від цієї банкноти – це її "популярність" серед шахраїв. Мовляв, вони найчастіше використовували банкноти номіналом 500 євро для незаконної діяльності. Для прикладу:

Відмивання грошей;

Ухилення від сплати податків.

Що відомо про євро Це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.

Важливо! Купюри 500 євро досі залишаються в обігу та є законним платіжним засобом. Тож їх і надалі можна використовувати для оплати послуг та товарів, обміняти на інші номінали євро чи конвертувати в інші валюти. Крім того, банкнота не втратила своєї цінності.

Нагадаємо, що в 2024 році серед іноземних валют найбільше підробляли долари. На американську валюту припало 93% з усіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. Тоді як частка євро становила 7%. Найпопулярнішими купюрами євро серед шахраїв були: