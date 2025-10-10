Станом на зараз, найбільшим номіналом єврових банкнот є 500. Купюри 1000 євро ніколи не існувало.

Які єврові банкноти існують?

Загалом існує дві серії євро. Банкнота номіналом 500 належала до першої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Читайте також Найбільший капітал – довіра: як ONUR GROUP змінила сучасний бізнес-ринок України

Під час випуску другої серії номінали банкнот переглянули. 500 євро вирішили виключити через те, що саме цю купюру найчастіше підроблювали і використовували у шахрайських цілях.

Зверніть увагу! З 2019 року 500 євро перестали друкувати. Проте ця купюра та зараз є чинним платіжним засобом, її вилучають поступово.

Які єврові банкноти випускалися:

Перша серія 2002 року включала номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро;

5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро; Друга серія "Європа" (2013 – 2019 роки): 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Станом на зараз, усі ці банкноти чинні. Тобто, ними можна розраховуватись.

Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть обігатися разом із банкнотами серії "Європа", доки не будуть вичерпані запаси,

– наголошує ЄЦБ.

Що потрібно знати про євро зараз?

НБУ зобов'язаний обмінювати усі банкноти, які не визначаються як значно зношені. Якщо купюри сильно пошкоджені, їх передають на інкасо. Зауважимо, що поняття "незначно зношені" було скасовано ще у 2023 році.

У жовтні курс євро має залишатись стабільним. Очікуються лише незначні зміни. Водночас люфт коливань буде в межах: 47,50 до 49,50 гривні.