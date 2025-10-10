По состоянию на сейчас, самым большим номиналом евровых банкнот является 500. Купюры 1000 евро никогда не существовало.

Какие евровые банкноты существуют?

Всего существует две серии евро. Банкнота номиналом 500 принадлежала к первой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Читайте также Самый большой капитал – доверие: как ONUR GROUP изменила современный бизнес-рынок Украины

При выпуске второй серии номиналы банкнот пересмотрели. 500 евро решили исключить из-за того, что именно эту купюру чаще всего подделывали и использовали в мошеннических целях.

Обратите внимание! С 2019 года 500 евро перестали печатать. Однако эта купюра и сейчас является действующим платежным средством, ее изымают постепенно.

Какие евровые банкноты выпускались:

Первая серия 2002 года включала номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро;

5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро; Вторая серия "Европа" (2013 – 2019 годы): 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

По состоянию на сейчас, все эти банкноты действующие. То есть, ими можно рассчитываться.

Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать обращаться вместе с банкнотами серии "Европа", пока не будут исчерпаны запасы,

– отмечает ЕЦБ.

Что нужно знать о евро сейчас?

НБУ обязан обменивать все банкноты, которые не определяются как значительно изношенные. Если купюры сильно повреждены, их передают на инкассо. Заметим, что понятие "незначительно изношенные" было отменено еще в 2023 году.

В октябре курс евро должен оставаться стабильным. Ожидаются лишь незначительные изменения. В то же время люфт колебаний будет в пределах: 47,50 до 49,50 гривны.