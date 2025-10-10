Существует ли купюра 1000 евро сейчас
- Самым большим номиналом евровых банкнот является 500, а купюра 1000 евро никогда не существовала.
- 500 евро перестали печатать с 2019 года, но она остается действующим платежным средством.
По состоянию на сейчас, самым большим номиналом евровых банкнот является 500. Купюры 1000 евро никогда не существовало.
Какие евровые банкноты существуют?
Всего существует две серии евро. Банкнота номиналом 500 принадлежала к первой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
При выпуске второй серии номиналы банкнот пересмотрели. 500 евро решили исключить из-за того, что именно эту купюру чаще всего подделывали и использовали в мошеннических целях.
Обратите внимание! С 2019 года 500 евро перестали печатать. Однако эта купюра и сейчас является действующим платежным средством, ее изымают постепенно.
Какие евровые банкноты выпускались:
- Первая серия 2002 года включала номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро;
- Вторая серия "Европа" (2013 – 2019 годы): 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
По состоянию на сейчас, все эти банкноты действующие. То есть, ими можно рассчитываться.
Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать обращаться вместе с банкнотами серии "Европа", пока не будут исчерпаны запасы,
– отмечает ЕЦБ.
Что нужно знать о евро сейчас?
НБУ обязан обменивать все банкноты, которые не определяются как значительно изношенные. Если купюры сильно повреждены, их передают на инкассо. Заметим, что понятие "незначительно изношенные" было отменено еще в 2023 году.
В октябре курс евро должен оставаться стабильным. Ожидаются лишь незначительные изменения. В то же время люфт колебаний будет в пределах: 47,50 до 49,50 гривны.
Каким будет курс евро на этой неделе?
До конца этой недели евро на межбанке будет колебаться в пределах: 48 – 49 гривен. На наличном рынке ожидаемый люфт: от 48 до 49,50 гривны.