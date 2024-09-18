Золота лихоманка в Індії: чому країна скуповує рекордні обсяги дорогоцінного металу

Індія у серпні активно скуповувала золото. Місцевий чиновник пояснив, які фактори сприяли серйозному збільшенню обсягів імпорту. Крім того, Індія вкотре довела, що є найбільшим імпортером золота у світі.

Індія імпортувала рекордні обсяги золота

За підсумками серпня 2024 року, імпорт золота до Індії оцінили у понад 10 мільярдів доларів. Відповідну інформацію оприлюднило Міністерство торгівлі та промисловості Індії. Місцеві ЗМІ уже називають це історичним рекордом.

Варте уваги Китай купує рекордні обсяги нафти: про що це свідчить

Зокрема, відомо, що обсяги імпорту за цьогорічний серпень вдвічі виросли порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Ба більше, у липні 2024 року Індія придбала втричі менше золота, ніж в останній місяць літа. Заступник міністра торгівлі та промисловості Індії Суніл Бартвала заявив, що серед головних факторів, які сприяли збільшенню закупівель золота такі:

Зниження мит;

Зростання цін на золото. Нагадаємо, що у середині серпня вартість дорогоцінного металу вчергове встановила історичний рекорд;

Накопичення запасів золота напередодні святкового сезону.

Цікава деталь! Навесні 2024 року центральний банк Індії вивіз з Великої Британії 100 тонн золота. Для транспортування дорогоцінного металу виділили спеціальний літак із додатковими заходами безпеки.

Варто підмітити, що за 8 місяців поточного року Індія імпортувала золота майже на 32,3 мільярда доларів. Цей показник зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом у 2023 році.