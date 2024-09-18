Китай накопичив величезні обсяги нафти

У серпні 2024 року Китай купував найбільші обсяги нафти за 14 місяців. У країні підтвердили, що збільшення імпорту виникло через прагнення накопичити більші запаси сировини, пише Reuters. Варто додати, що Китай – це країна, яка купує найбільше нафти у світі.

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Крім того, стало зрозуміло,що збільшення обсягів закупівель сировини не пов'язане з обсягами споживання палива в країні. Додають, що Китай щоденно збільшував свої запаси нафти приблизно на 1,85 мільйона барелів. Загалом Піднебесна у серпні повнила свої резерви на максимальні обсяги з червня 2023 року. Тоді йшлося про збільшення резервів на 2,1 мільйона барелів на добу.

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Ще одна причина посилення активності Китаю на ринку нафти – ціни. Річ у тому, що ціни на нафту у 2024 році суттєво впали в ціні. Зокрема, еталонна марка Brent після досягнення пікового рівня у середині квітня – 92,18 долара за барель – впала до мінімуму в 75,05 долара за барель на початку серпня. З січня 2024 року нафта Brent втратила в ціні понад 5%, інформує MarketWatch.