Українці придбали військових облігацій в Дії на 25 мільйонів

За три дні українці придбали військові облігації в Дії на 25 мільйонів гривень Найпопулярнішими стали Донецьк та Маріуполь.

Як купівля облігацій допомагає державі

Гроші з купівлі облігацій потрапляють в бюджет. Далі кошти з бюджету йдуть на фінансування армії, медичний напрям, нараховується заробітна плата військовим. Кожна гривня, кожна облігація — це інвестиція в деокупацію міст і територій.

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Купуючи облігації, ви не тільки підтримуєте державу, а й отримуєте прибуток. Адже облігації працюють як депозит — спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад з відсотками,

– підкреслили в Мінцифрі.

Раніше Федоров пояснював, що за своєю специфікою облігації схожі на депозит. Тобто купуючи цінні папери людина може отримати ці кошти назад через 3 чи 6 місяця, або рік, а також додаткові від 11% до 16%.

Детальніше Донат, який повертається з відсотком, – Федоров розкрив деталі про військові облігації в Дії

Як купити військові облігації в Дії

Оновіть застосунок до останньої версії;

У послугах знайдіть військові облігації;

Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

Оберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;

Вкажіть кількість облігацій;

Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;

Перевірте та відправте запит до обраного партнера;

Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;

Очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.

Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом України з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни.