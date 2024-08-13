Як має виглядати банкнота у 2 долари: фото для перевірки

Американський долар – це традиційно одна із найпопулярніших іноземних валют в Україні. Оскільки центробанк США періодично змінював дизайн банкнот, то досить часто виникають питання, як виглядають певні номінали.

Як має виглядати 2 долари США

Перші банкноти номіналом 2 долари, за розпорядження федерального уряду, випустили у 1862 році. Ці банкноти мають обов'язково мати низку певних особливостей. Зокрема, лицьовій стороні зображений третій президент США Томас Джефферсон. Його портрет вперше нанесли на купюру в 1869 році.

Варте уваги Потужний український банк запустив нову послугу для клієнтів та похвалився першими успіхами

Водночас на звороті банкноти зображена репродукція картини Джона Трамбулла "Декларація незалежності". Останній друк банкноти номіналом 2 долари має позначення Series 2017A. Головні зображення на цій купюрі не змінювали з 1976 року.

СШАзмінювати дизайн банкноти номіналом 2 долари.

Як виглядає купюра номіналом 2 долари / Скриншот Bureau of Engraving and Printing

На сьогодні кількість купюр номіналом 2 долари в обігу становить 1,2 мільярда. Їх оцінюють у 2,3 мільярда доларів, згідно з даними TitleMax.

Варто додати, що папір для банкнот, який використовує Федеральний резерв для друку валюти, на одну чверть складається з льону і на три чверті з бавовни та містить червоні і сині захисні волокна. Крім того, на поверхні банкноти завдяки доторку пальців можна відчути рельєфний друк, який вирізняє справжнім одиницям характерну текстуру, інформує US Currency Education Program.