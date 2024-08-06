Якого року долари краще не купувати

За порадами фахівців, у випадку, якщо ви регулярно купуєте долари, то обовʼязково звертайте увагу на рік їхнього випуску. Хоча в Україні долари будь-якого року вважаються дійсними, українцям рекомендують купувати купюри, випущені після 1996 року.

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Таким чином, це допоможе уникнути можливих проблем з їх обміном чи продажем у майбутньому. Втім, у Національному банку зазначають, що комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари старого зразка, тобто 1996 року випуску.

Якщо купюра в гарному стані та не має жодних дефектів, можна купувати долари будь-якого року випуску. Ви все одно зможете її в майбутньому обміняти,

– додали в НБУ.

Як повідомляють у НБУ, що проблеми при обміні можуть виникнути, якщо купюра пошкоджена або надто зношена. Слідом, можуть відмовитися приймати купюру:

яка має кілька пошкоджень;

яка дуже зношена;

порвану;

на якій є плями фарби.

Зверніть увагу! Якщо купюра пошкоджена, банк стягне з вас комісію під час обміну.