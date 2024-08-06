Какого года доллары лучше не покупать
По советам специалистов, в случае, если вы регулярно покупаете доллары, то обязательно обращайте внимание на год их выпуска. Хотя в Украине доллары любого года считаются действительными, украинцам рекомендуют покупать купюры, выпущенные после 1996 года.
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Таким образом, это поможет избежать возможных проблем с их обменом или продажей в будущем. Впрочем, в Национальном банке отмечают, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары старого образца, то есть 1996 года выпуска.
Если купюра в хорошем состоянии и не имеет никаких дефектов, можно покупать доллары любого года выпуска. Вы все равно сможете ее в будущем обменять,
– добавили в НБУ.
Как сообщают в НБУ, что проблемы при обмене могут возникнуть, если купюра повреждена или слишком изношена. Следом, могут отказаться принимать купюру:
- которая имеет несколько повреждений;
- которая очень изношена;
- порванную;
- на которой есть пятна краски.