Какого года доллары лучше не покупать

По советам специалистов, в случае, если вы регулярно покупаете доллары, то обязательно обращайте внимание на год их выпуска. Хотя в Украине доллары любого года считаются действительными, украинцам рекомендуют покупать купюры, выпущенные после 1996 года.

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Таким образом, это поможет избежать возможных проблем с их обменом или продажей в будущем. Впрочем, в Национальном банке отмечают, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары старого образца, то есть 1996 года выпуска.

Если купюра в хорошем состоянии и не имеет никаких дефектов, можно покупать доллары любого года выпуска. Вы все равно сможете ее в будущем обменять,

– добавили в НБУ.

Как сообщают в НБУ, что проблемы при обмене могут возникнуть, если купюра повреждена или слишком изношена. Следом, могут отказаться принимать купюру:

которая имеет несколько повреждений;

которая очень изношена;

порванную;

на которой есть пятна краски.

Обратите внимание! Если купюра повреждена, банк взыщет с вас комиссию во время обмена.