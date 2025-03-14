Золото злетіло в ціні до нового історичного максимуму. Таке подорожчання золота прогнозував ще один із топових банків США.

Ціни на золото встановили новий історичний рекорд

Вартість золота вперше в історії перетнула позначку в 3000 доларів за тройську унцію. Йдеться про ф'ючерси з постачанням у квітні, пише 24 Канал з посиланням на біржу Comex.

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Дорогоцінний метал встановив новий рекорд під час торгів у п'ятницю, 14 березня, досягнувши позначки на рівні 3005 доларів за унцію. Для розуміння, золото називають активом-гаваню, на який звертають увагу у турбулентні періоди. Наразі інвестори розглядають золото як засіб хеджування від різних ризиків:

Агресивна торгівельна політика президента США Дональда Трампа та її вплив на глобальну економіку. Зокрема, йдеться про мита, які запровадив Трамп на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Ба більше, він пригрозив вести тариф на рівні 200% на вина та інші алкогольні напої з ЄС.

Зростають очікування, що Федеральна резервна система США знову знизить процентну ставку. Нагадаємо, у лютому інфляція у США впала більше, ніж очікували. Ба більше, темпи зростання цін у США вперше сповільнилися з вересня. Як правило, зниження ставки провокує знецінення долара, а від цього виграє золото. Нагадаємо, що ціна долара впала на 3,5% за минулий тиждень. Це був найгірший тиждень для долара з листопада 2022 року.

Важливо! Експерти з Goldman Sachs прогнозували, що у 2025 році ціна золота зросте до 3000 доларів за унцію.

На момент створення цього матеріалу, ф'ючерси на золото торгуються на рівні 3006,10 долара за унцію. Контракти за сьогодні подорожчали на 0,49%, за даними MarketWatch. За тиждень золото подорожчало на понад 3%, а з початку року – на 13,90%.