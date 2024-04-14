Купили валюту та передумали: як діяти та на що розраховувати

14 квітня 2024, 12:00
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Під час проведення фінансових операцій або транзакцій можуть виникати й різні непередбачувані ситуації. Одна з них пов'язана з обміном валют: це скасування операції клієнтом, що цілком можливо з огляду на останні дані НБУ про збільшення попиту на валюту.

24 Канал поговорив з експертами, які розповіли, що потрібно робити задля того, аби успішно повернути гроші після завершення операції з обміну валюти.

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Що говорить "буква закону"

Адвокатка та кандидатка юридичних наук Анна Даніель повідомила, що порядок дій у разі виникнення такої ситуації прописаний у постанові Правління Національного банку України №2 від 2 січня 2019 року. По-перше, там вказано, що скасувати валютну операцію реально.

По-друге, у документі зазначено, якщо клієнт звертається із запитом про відмову операції з обміну коштів після проведення валютно-обмінної операції протягом 15 хвилин після її завершення та за умови надання, виданого банком, небанківською установою першого примірника квитанції/розрахункового документа РРО, то можна задовольнити цей запит та повернути гроші.

Алгоритм дій, наслідки та рекомендації

Колишній голова правління Інвестиційно-трастового банку Арсен Аванесян пояснив, що у світі фінансових транзакцій існує декілька сценаріїв, коли клієнти банків стикаються з необхідністю скасування валютних операцій. За його словами, цей запит викликає декілька питань і потребує компетентного керівництва для ефективного управління. Арсен Аванесян підмітив, що варто зробити для скасування валютної операції:

  • Перед тим як розпочати процес скасування операції, необхідно вивчити правила та політику банку. Кожна банківська установа має власні правила, терміни та процедури скасування операцій, і знання їх важливо для успішного завершення процесу.
  • Негайний зв'язок з банком – це перший і найважливіший крок. При цьому слід уточнити всі деталі процедури скасування операції та необхідні документи.
  • Надання всіх необхідних даних та документів, таких як посвідчення особи та підтвердження операції, є ключовим для успішного скасування операції.
  • Після звернення до банку важливо уважно дотримуватися інструкцій представників банку для ефективного вирішення ситуації.
Можливі наслідки! Аванесян додав, що скасування валютної операції може також призвести до фінансових втрат у вигляді комісій або зміни курсу валюти. Тож ці аспекти слід вираховувати при ухваленні відповідного рішення.

Ще Аванесян виділив такі рекомендації для скасування валютної операції:

  • Чим швидше людина звернеться до банку після здійснення операції, тим більше шансів буде на її успішне скасування.
  • Важливо зберігати всі пов'язані з операцією документи для уточнення деталей при зверненні до банку.

Ексглава правління Інвестиційно-трастового банку підкреслив, що скасування валютних операцій в українських банках не є непереборною проблемою при дотриманні правил та процедур банку.

Автор: Віта Свірневська