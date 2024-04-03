Після аналізу декларацій урядовців, вдалося сформувати десятку найзаможніших міністрів в Україні. У цьому матеріалі статки вказані без об'єктів нерухомості та автівок.

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Олександр Камишін

Першу сходинку у рейтингу найзаможніших міністрів України займає Олександр Камишін. Він очолює міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Його капітал становить 160,38 мільйона гривень. Раніше він був одним із топменеджерів Укрзалізниці.

Статки Олександра Камишіна / Фото Укрзалізниця

За підсумками 2023 року міністр задекларував дохід у розмірі 46,4 мільйона гривень, а у 2022 році — 19,3 мільйона гривень. У вигляді заробітної плати за рік він отримав 3,2 мільйона гривень. Інші статті доходів чиновника:

Виплати купонного доходу та оплата за державні цінні папери склали 19,34 мільйона гривень.

Від продажу криптовалют Камишін отримав 17,46 мільйона гривень.

На дивіденди припало 5,15 мільйона гривень.

Банківські відсотки – 368 тисяч гривень.

Рустем Умєров

Другу сходинку у рейтингу посідає міністр оборони України Рустем Умєров. Його статки у 2023 році склали 89,31 мільйона гривень. Раніше він обіймав посаду керівника Фонду державного майна України (2022 – 2023 роках). Міноборони Умеров очолює з 3 вересня 2023 року.

Статки очільника Міноборони / Фото з фейсбука Умерова

Умєров вказав у декларації за 2023 рік понад 5,5 мільйона гривень. 5 мільйонів гривень урядовець отримав завдяки відчуженню цінних паперів та корпоративних прав. Його заробітна плата за минулий рік склала 574 тисячі гривень. Умеров також володіє цінними паперами компанії Petcube, які оцінюють у майже 7 тисяч гривень.

Крім того, Рустем Умєров вказав у декларації 18,2 тисячі доларів не акцептованих вимог кредитора, 9,1 тисячі доларів у готівці та 180,5 тисячі гривень готівкою.

Микола Сольський

Міністр аграрної політики та продовольства України, який очолює відомство з березня 2022 року, володіє капіталом у розмірі 85,17 мільйона гривень. Він посідає третю сходинку у рейтингу. У 2023 році Микола Сольський отримав 22,38 мільйона гривень доходів. Його заробітна платня минулого року склала 971,52 тисячі гривень. Значна частка доходів міністра припадає на дивіденди від:

СТОВ "Агро-Лучки" – 16,63 мільйона гривень,

ТОВ "Наташа-Агро" – 4,72 мільйона гривень.

Статки очільника Мінагрополітики / Фото Мінагрополітика

Ще 61,37 тисячі гривень до бюджету урядовця принесли страхові виплати. На банківських рахунках міністр зберігає 56,3 тисячі гривень, 4,3 тисячі доларів та один євро.У готівці він тримає 5,5 мільйона гривень, 296,5 тисячі доларів та 226 тисячі євро.

Олександр Кубраков

Далі йде віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України з капіталом у розмірі 55,58 мільйона гривень. З листопада 2019 року по травень 2021 року Кубраков очолював Укравтодор.

Статки Олександра Кубракова / Пресслужба "Укравтодору"

Олександр Кубраков у 2023 році отримав 21,97 мільйона гривень доходів:

заробітна плата склала 975 тисяч гривень;

банківські відсотки оцінили в 1,3 мільйона гривень;

дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становить 19,69 мільйона гривень.

У декларації Кубраков вказав 23,7 мільйона гривень та 3,8 тисячі доларів на банківських рахунках. Його дружина має у банку 3,4 мільйона гривень. У готівці чиновник має 20,5 тисячі гривень, 31,5 тисячі доларів та 70 тисяч євро.

Дмитро Кулеба

За підсумками 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задекларував статки у розмірі 38,28 мільйона гривень. Дипломат став рекордсменом за зростанням статків торік. Такі зміни пов'язані зі змінами в особистому житті:

По-перше, Кулеба розлучився з дружиною, яка володіла певними активами.

По-друге, нова обраниця міністра Світлана Павелецька також володіє значними обсягами майна. Жінка задекларувала майже 8 мільйонів гривень доходів.

Статки Дмитра Кулеби / Фото з фейсбука міністра

Заробітна плата Кулеби у 2023 році склала 1,37 мільйона гривень. Крім того, батька дипломата "пробачив" йому борг у розмірі 1 мільйона гривень. У вигляді роялті Кулеба заробив 966 тисяч гривень. На банківських рахунках міністр зберігає 884 тисячі гривень, а готівкою він зберігає 27 тисяч євро. Обраниця Кулеби зберігає готівкою 300 тисяч доларів.

До другої п'ятірки найзаможніших міністрів України входять: