После анализа деклараций чиновников, удалось сформировать десятку самых богатых министров в Украине. В этом материале состояние указано без объектов недвижимости и автомобилей.

Обратите внимание Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

Александр Камышин

Первую строчку в рейтинге самых богатых министров Украины занимает Александр Камышин. Он возглавляет министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Его капитал составляет 160,38 миллиона гривен. Ранее он был одним из топ-менеджеров Укрзализныци.

Состояние Александра Камышина / Фото Укрзализныця

По итогам 2023 года министр задекларировал доход в размере 46,4 миллиона гривен, а в 2022 году - 19,3 миллиона гривен. В виде заработной платы за год он получил 3,2 миллиона гривен. Другие статьи доходов чиновника:

Выплаты купонного дохода и оплата за государственные ценные бумаги составили 19,34 миллиона гривен.

От продажи криптовалют Камышин получил 17,46 миллиона гривен.

На дивиденды пришлось 5,15 миллиона гривен.

Банковские проценты – 368 тысяч гривен.

Рустем Умеров

Вторую строчку в рейтинге занимает министр обороны Украины Рустем Умеров. Его состояние в 2023 году составило 89,31 миллиона гривен. Ранее он занимал должность руководителя Фонда государственного имущества Украины (2022 – 2023 годах). Минобороны Умеров возглавляет с 3 сентября 2023 года.

Состояние главы Минобороны / Фото с фейсбука Умерова

Умеров указал в декларации за 2023 год более 5,5 миллиона гривен. 5 миллионов гривен чиновник получил благодаря отчуждению ценных бумаг и корпоративных прав. Его заработная плата за прошлый год составила 574 тысячи гривен. Умеров также владеет ценными бумагами компании Petcube, которые оценивают в почти 7 тысяч гривен.

Кроме того, Рустем Умеров указал в декларации 18,2 тысячи долларов не акцептованных требований кредитора, 9,1 тысячи долларов наличными и 180,5 тысячи гривен наличными.

Николай Сольский

Министр аграрной политики и продовольствия Украины, который возглавляет ведомство с марта 2022, владеет капиталом в размере 85,17 миллиона гривен. Он занимает третью строчку в рейтинге. В 2023 году Николай Сольский получил 22,38 миллиона гривен доходов. Его заработная плата в прошлом году составила 971,52 тысячи гривен. Значительная доля доходов министра приходится на дивиденды от:

СООО "Агро-Лучки" – 16,63 миллиона гривен,

ООО "Наташа-Агро" – 4,72 миллиона гривен.

Состояние главы Минагрополитики / Фото Минагрополитики

Еще 61,37 тысячи гривен в бюджет чиновника принесли страховые выплаты. На банковских счетах министр хранит 56,3 тысячи гривен, 4,3 тысячи долларов и один евро. В наличности он держит 5,5 миллиона гривен, 296,5 тысячи долларов и 226 тысячи евро.

Александр Кубраков

Далее идет вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с капиталом в размере 55,58 миллиона гривен. С ноября 2019 года по май 2021 года Кубраков возглавлял Укравтодор.

Состояние Александра Кубракова / Пресс-служба "Укравтодора"

Александр Кубраков в 2023 году получил 21,97 миллиона гривен доходов:

заработная плата составила 975 тысяч гривен;

банковские проценты оценили в 1,3 миллиона гривен;

доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составляет 19,69 миллиона гривен.

В декларации Кубраков указал 23,7 миллиона гривен и 3,8 тысячи долларов на банковских счетах. Его жена имеет в банке 3,4 миллиона гривен. В наличности чиновник имеет 20,5 тысячи гривен, 31,5 тысячи долларов и 70 тысяч евро.

Дмитрий Кулеба

По итогам 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал состояние в размере 38,28 миллиона гривен. Дипломат стал рекордсменом по росту состояния в прошлом году. Такие изменения связаны с изменениями в личной жизни:

Во-первых, Кулеба развелся с женой, которая владела определенными активами.

Во-вторых, новая избранница министра Светлана Павелецкая также владеет значительными объемами имущества. Женщина задекларировала почти 8 миллионов гривен доходов.

Состояние Дмитрия Кулебы / Фото из фейсбука министра

Заработная плата Кулебы в 2023 году составила 1,37 миллиона гривен. Кроме того, отца дипломата "простил" ему долг в размере 1 миллиона гривен. В виде роялти Кулеба заработал 966 тысяч гривен. На банковских счетах министр хранит 884 тысячи гривен, а наличными он хранит 27 тысяч евро. Избранница Кулебы хранит наличными 300 тысяч долларов.

Во вторую пятерку самых богатых министров Украины входят: