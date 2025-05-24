Де сховати гроші під час подорожей та поїздок

Гроші є важливою частиною будь-якої подорожі. Однак чимало людей постають перед питанням, куди ж заховати гроші під час поїздок.

Куди сховати гроші у дорозі

Насправді існує чимало місць, де можна заховати кошти, передає 24 Канал.

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Так від крадіжок під час мандри можуть захистити такі схованки:

Устілки взуття . Туди можна заховати трохи готівки, а більші суми зберігати вже на банківських картках.

. Туди можна заховати трохи готівки, а більші суми зберігати вже на банківських картках. Потайні кишені у білизні чи одязі. Досить простий, але дієвий варіант.

Досить простий, але дієвий варіант. Упаковки з-під пігулок. Рекомендується сховати купюри, а зверху присипати таблетками.

Важливо! Краще не ховати гроші в одному місці, а розділити їх на кілька частин. Таким чином, якщо й будуть втрачені кошти, то лише їхня частина.