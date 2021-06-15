Куба відмовляється від долара: яку валюту брати туристам

Куба оголосила, що банки більше не прийматимуть долари. Для багатьох кубинців це проблема, адже вони отримують допомогу від своїх родичів та друзів, які виїхали у США, саме в доларах.

Заборона Куби

Центральний банк Куби заявив про призупинення обігу американських доларів у країні. Це поширюється й на іноземних туристів, яким порадили брати інші валюти з собою – євро, британський фунт стерлінга чи канадський долар.

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З огляду на перешкоди, які створює ембарго США для національної банківської системи, було прийнято рішення тимчасово зупинити приймання готівкових банкнот США у банківській і фінансовій системі Куби,

– йдеться у повідомленні центробанку.

Віцепрезидент BCC Central de Cuba Яміле Берра Сайрес пояснив, що за президенства Дональда Трампа посилився контроль за ембарго, яке діє стосовно Куби з 1958 року.

Кубі стає все важче знайти міжнародні банківські або фінансові установи, готові отримувати, конвертувати або обробляти валюту США готівкою,

– зазначив Сайрес.

Чого не стосується заборона:

операцій, здійснюваних за допомогою грошових переказів;

вкладів готівки в інші вільно конвертовані валюти, прийняті на Кубі.

Заборона стосується лише готівкової валюти США, а не діючих депозитів у доларах.

Валюта Куби

З 1994 року на Кубі діють дві офіційні валюти: кубинський песо і кубинський конвертований песо, який з моменту свого введення призначався для заміни долара.

Після оголошення заборони використання готівкового долара на Кубі, його ціна на чорному ринку зросла втричі відносно офіційного курсу.

Після цього прихильники криптовалют заговорили, що виходом для Куби може стати легалізація криптовалют як офіційного платіжного засобу. Адже так нещодавно зробила інша країна Латинської Америки – Сальвадор.