Новий наслідок санкцій: просіла ще одна галузь в Росії
- Лісопромисловий комплекс Росії зазнав значного спаду через санкції та зменшення сировини, що може призвести до зниження виробництва на 20-30%.
- Експорт лісопромислового комплексу знизився до 9,8 мільярда доларів, а об'єми заготівлі лісу демонструють постійне зниження.
Санкції продовжують негативно впливати на стан російської економіки. Особливо сильна криза у деяких галузях. Зокрема, "значний удар" відчув лісопромисловий комплекс.
Чому криза у лісопромисловому комплексі?
Раніше лісопромисловий комплекс був одним з основних напрямків російського сировинного експорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Проте зараз у цьому секторі відчувається значний спад. Згідно з прогнозами, ситуація протягом наступних місяців лише погіршиться.
Заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Михайло Юрін визнав: за збереження чи посилення поточних економічних умов тенденція на спад стрімко посилюватиметься, перетворюючи галузь на черговий символ економічної деградації Кремля,
– наголошує розвідка.
Розглянемо ситуацію з гіршим сценарієм, тобто:
- буде чинна теперішня ключова ставка;
- жорсткіша монетарна політика;
- а також сильні санкції.
В такому випадку, виробництво у вказаній галузі обвалиться ще на 20 – 30%, оскільки:
- деякі сегменти, наприклад, пиломатеріалів "пішли на спад" оскільки відчувається недостатня кількість сировини;
- а вторинні та третинні санкції "закрили" лазівки, які дозволяли обходити обмеження через Азію.
Цікаво! Експорт комплексу знизився до 9,8 мільярда доларів. Пік у цій галузі спостерігався у 2021 році.
Лісозаготівля також демонструє значні зміни:
- у 2025 році максимальний об'єм має сягнути – 180 мільйонів кубів;
- у 2023 це значення було – 188 мільйонів кубів;
- у 2022 році – 194,6 мільйона кубів.
Зверніть увагу! Погіршення ситуації можна прослідкувати, через рівень бюджетного дефіциту. Як повідомляє російське видання "The Moscow Times", за підсумками 2025 року він має скласти – 5,7 трильйона рублів.
Які ще галузі Росії відчувають значний спад?
Продовжує погіршуватись ситуація у вугільній галузі Росії. Там більш як 70% підприємств – збиткові. А 23 з них взагалі закрилися.
У листопаді дохід Росії від нафти та газу скоротився сумарно на 35%. Цьому, зокрема, сприяли санкції проти російських енергоносіїв.
Нагадаємо! 21 листопада набрали чинності санкції США проти російських гігантів "Роснєфті" та "Лукойла".