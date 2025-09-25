Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що зараз США ведуть переговори з Аргентиною щодо валютної лінії своп. Сума складає 20 мільярдів доларів.

Яку допомогу США нададуть Аргентині?

Також США готові викупити доларові облігації Аргентини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Зверніть увагу! Мілей зараз є єдиним союзником Трампа серед лідерів великих економік Латинської Америки. Імовірно тому американський уряд і прагне підтримати Аргентину, зазначає Bloomberg.

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Міністерство фінансів США веде переговори з аргентинськими посадовцями про валютну лінію своп обсягом 2 мільрдів доларів для Центрального банку. Ми готові викупати доларові облігації Аргентини, коли це буде необхідно.

Бессент нагадав, що у 1995 році використовували стабілізаційний фонд, аби допомогти Мексиці. Цей сценарій може бути застосований і для Аргентини.

Як допоможуть Аргентині 20 мільярдів від США? Якщо таке рішення буде погоджено, Центральний банк Аргентини зможе доволі швидко отримати цю суму, аби підтримати курс песо. При цьому аргентинські валютні резерви витрачатися не будуть.

Що відбувається в Аргентині зараз?