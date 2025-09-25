Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что сейчас США ведут переговоры с Аргентиной по валютной линии своп. Сумма составляет 20 миллиардов долларов.

Какую помощь США окажут Аргентине?

Также США готовы выкупить долларовые облигации Аргентины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Больше никаких денег на СВО: Украина "положила" российскую банковскую систему быстрых платежей

Обратите внимание! Милей сейчас является единственным союзником Трампа среди лидеров крупных экономик Латинской Америки. Вероятно, поэтому американское правительство и стремится поддержать Аргентину, сообщает Bloomberg.

Скотт Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки Министерство финансов США ведет переговоры с аргентинскими чиновниками о валютной линии своп объемом 2 миллиардов долларов для Центрального банка. Мы готовы выкупать долларовые облигации Аргентины, когда это будет необходимо.

Бессент напомнил, что в 1995 году использовали стабилизационный фонд, чтобы помочь Мексике. Этот сценарий может быть применен и для Аргентины.

Как помогут Аргентине 20 миллиардов от США? Если такое решение примут, Центральный банк Аргентины сможет довольно быстро получить эту сумму, чтобы поддержать курс песо. При этом аргентинские валютные резервы тратиться не будут.

Что происходит в Аргентине сейчас?