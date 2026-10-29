Президентка ЄЦБ достроково залишає посаду в розпал економічної нестабільності

Президентка ЄЦБ залишає посаду

У четвер, 29 жовтня, Крістін Лагард повідомила членів Ради керівників ЄЦБ і президента Європейської ради Антоніу Кошту, що 7 лютого 2027 року стане останнім днем її роботи в установі. Колеги подякували посадовиці за роботу тривалими оваціями, однак причин такого кроку в офіційному повідомленні не розкрили.

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До слова, Лагард очолила центробанк у 2019 році, а восьмирічний мандат мав тривати до жовтня 2027 року. Жінка стала четвертою президенткою інституції з моменту створення та другою представницею Франції серед її керівників.

Антоніу Кошта Президент Європейської ради Я з повагою ставлюся до цього рішення. Хочу подякувати пані Лагард за відданість справі. Європа багато чим завдячує її лідерству в непевні часи… Попри глобальну пандемію, війну в Європі, енергетичні кризи та інфляційні потрясіння, вона забезпечувала впевнене й рішуче керівництво, допомагаючи зберігати стабільність і стійкість єврозони.

Як пише Bloomberg, дострокове складання повноважень розгортає боротьбу за одне з найвпливовіших фінансових крісел Європи: майбутній голова регулюватиме монетарні правила для 21 держави єврозони, де мешкає понад 350 мільйонів людей.

До того ж передача обов'язків відбуватиметься у скрутний для європейського регулятора час. Установа намагається приборкати високу інфляцію, викликану війною з Іраном, на тлі загальної геополітичної напруженості, коливань дохідностей облігацій та значних видатків європейських урядів на оборону й інфраструктуру.

Важливо! Нового лідера обиратимуть відповідно до правил статті 283 Договору про функціонування ЄС, тож наразі його ім'я невідоме.

Головними фаворитами на заміну Лагард вважають колишнього керманича Банку Іспанії та чинного гендиректора Банку міжнародних розрахунків Пабло Ернандеса де Коса, а також представника Нідерландів Клааса Кнота. Під час жовтневого опитування Bloomberg більшість аналітиків висловилися на користь іспанця.

Нагадаємо, єврозону чекає масштабне оновлення дизайну готівки: банкноти євро планують оформити в тематиці культури або природи. І хоча остаточний варіант мають затвердити вже незабаром, в обігу він з'явиться лише через кілька років.