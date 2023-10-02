Статки переможців: хто найбагатші спортсмени у світі

Найбагатшим спортсменом у світі є Майкл Джордан, станом на 2025 рік його статки оцінюються в 3,5 мільярда доларів. Водночас Кріштіану Роналду втретє поспіль очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за рік.

На чому заробляє Майкл Джордан

Значним, але далеко не єдиним активом у статках Джордана є однойменний бренд спортивного взуття та одягу, що керується компанією Nike. На продажі контрольного пакета акцій у клубу НБА Charlotte Hornets Майкл Джордан заробив близько 2,7 мільярда доларів пише 24 Канал з посиланням на Forbes

Дивіться також Перший хіп-хоп мільярдер: хто найбагатший виконавець у світі

Цікаво! Джордан придбав контрольну частку у команді у 2010 році за 275 мільйонів доларів, що принесло йому суттєвий прибуток за 13 років володіння. Після продажу він зберіг міноритарну частку у клубі.

У вересні 2020 року Майкл Джордан приєднався до спортивної букмекерської контори DraftKings як спеціальний радник ради директорів та інвестора. Наприкінці 2020 року зірка НБА також став співвласником команди NASCAR.

Примітно! Джордан став першим професійним спортсменом, що увійшов до 400 найбагатших людей Америки.

Хто заробив найбільше у 2025 році

А ось Кріштіану Роналду втретє поспіль і вп'яте загалом очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за рік. За останні 12 місяців легенда футболу заробив близько 275 мільйонів доларів.

Цікаво! У серпні 2024 футболіст запустив YouTube-канал, який швидко набрав 75 ​​мільйонів передплатників.

Роналду інвестував у виробника гаджетів Whoop, фарфорову компанію Vista Alegre і бренд харчових добавок Bioniq. У квітні він оголосив про запуск кіностудії спільно з режисером Метью Воном.