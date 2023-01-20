Цифрова небезпека: що відомо про боротьбу з фінансуванням війни в Україні через криптовалюти

Повномасштабна війна Росії проти України вимагає не лише великої кількості військових та техніки, але й грошей. Тим паче у сучасному світі є чимало варіантів для фінансування будь-чого. Зокрема, йдеться про криптовалюти.

Після 24 лютого 2022 року світова спільнота робить дуже багато, аби завадити Росії отримувати гроші для фінансування повномасштабної війни проти України. Серед них і потужні санкції, і про виключення агресора зі світової торгівлі. Для прикладу, нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на нафту від ЄС та цінова стеля на рівні 60 доларів за барель.

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Проте російські військові та воєнізовані угруповання все ще мають можливість отримувати мільйони доларів завдяки криптовалютам. Нагадаємо, що у цій галузі відсутнє регулювання. Це питання наразі активно обговорюють у різних країнах світу. Зокрема, у США.

Криптовалюта і Росія

Фахівці з'ясували, що за перші 8 місяців повномасштабної війни Росії проти України групи, які підтримують окупантів, завдяки криптовалюті зуміли зібрати для них понад 4 мільйони доларів.

За даними компаній з відстеження криптовалюти Chainalysis, Elliptic і TRM Labs, а також відділу розслідувань найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, головними бенефіціарами були воєнізовані групи, які постачають боєприпаси та спорядження, військові підрядники та виробники зброї. Виділяють такі моменти:

Ці кошти часто отримують групи, проти яких уже запровадили міжнародні санкції. Експерти відзначають, що тут фіксують тенденцію до зростання. За серпень – вересень 2022 року знайшли приблизно 1,8 мільйона доларів , призначені для фінансування російських військових угруповань, згідно з даними Chainalysis.

санкції. Експерти відзначають, що тут фіксують тенденцію до зростання. За серпень – вересень 2022 року знайшли приблизно , призначені для фінансування російських військових угруповань, згідно з даними Chainalysis. За п'ять попередніх місяців ця сума дорівнювала 2,2 мільйона доларів США. Ці кошти можливо відстежувати, але заморозити чи заблокувати їх дуже складно. Серед причин – це діяльність нерегульованих або підсанкційних криптобірж. До того ж більшість з них працюють у Росії, проте не всі.

Блокчейн-аналітики розповіли, що вони виявили сім інших обмінних сервісів, які отримали кошти від проросійських груп. Деякі з них функціонують в Китаї та Індії.

Наша мета – виявити всі криптогаманці, які використовуються російськими військовими угрупованнями та людьми, які їм допомагають. Знайти та вилучити кошти, а також припинити всю цю діяльність, яка допомагає купувати спорядження та боєприпаси для ведення війни,

– заявив Сергій Кропива, який донедавна був заступником Кіберполіції України.

Оцінка ситуації від експертів

До співпраці над цим проєктом залучили компанії Chainalysis та Binance, з допомогою яких можна виявляти усі цифрові гаманці, які використовують у цьому процесі. Зокрема, у Binance з'ясували, що з лютого 2022 року військовим угрупування у Росії відправили 4,2 мільйона доларів у криптовалюті.

Додають, що для комунікації використовують застосунок телеграм. Також зловмисники намагалися використати такий інструмент як NFT. На щастя, токени видалили з торгової платформи до того, як встигли зробити перші ставки.

Крім того, переліки груп від Chainalysis та Binance, які залучені до процесу, не є ідентичними. Відтак існує ймовірність, що масштаби цієї діяльності можуть бути більшими. Експерти додають, що загалом досить складно запобігти переведенню криптовалюти у готівку.

Коли криптовалютні біржі дізнаються, що відбувається щось незаконне, те, що може призвести до серйозних негативних наслідків, подібних до цього, біржа несе відповідальність за те, щоб припинити це якнайшвидше,

– заявила керівниця відділу розслідувань Binance Дженніфер Хікс.

Представники цієї криптобіржі також повідомили про замороження чотирьох акаунтів на Binance, які використовували для збору коштів російським військовим угрупуванням.

Однак дослідник з Elliptic Тибо Мадлен наголосив, що навіть у разі відстеження цифрових грошей, які перевели на рахунки підсанкційних груп, ці кошти вкрай складно виявити. Річ у тому, що вони використовують опції, які допомагають проводити обмін криптовалют без надання будь-якої ідентифікаційної інформації.