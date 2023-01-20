Цифровая опасность: что известно о борьбе с финансированием войны в Украине криптовалютами
Источник:Wired
Полномасштабная война России против Украины требует не только большого количества военных и техники, но и денег. Тем более, что в современном мире есть немало вариантов для финансирования чего угодно. В частности, речь идет о криптовалютах.
После 24 февраля 2022 года мировое сообщество делает очень многое, чтобы помешать России получать деньги для финансирования полномасштабной войны против Украины. В их числе и мощные санкции, и об исключении агрессора из мировой торговли. Например, напомним, что с 5 декабря 2022 года действует частичное эмбарго на нефть от ЕС и ценовой потолок на равны 60 долларов за баррель.
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Однако российские военные и военизированные группировки все еще имеют возможность получать миллионы долларов благодаря криптовалютам. Напомним, что в данной области отсутствует регулирование. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в разных странах мира. В частности, в США.
Криптовалюта и Россия
Специалисты выяснили, что за первые 8 месяцев полномасштабной войны России против Украины группы, поддерживающие оккупантов, благодаря криптовалюте сумели собрать для них более 4 миллиона долларов.
По данным компаний по отслеживанию криптовалюты Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также отдела расследований крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, главными бенефициарами были военизированные группы, поставляющие боеприпасы и снаряжение, военные подрядчики и изготовители оружия. Выделяют следующие моменты:
- Эти средства часто получают группы, против которых уже введены международные санкции. Эксперты отмечают, что здесь фиксируют тенденцию роста. За август – сентябрь 2022 года нашли примерно 1,8 миллиона долларов, предназначенные для финансирования российских военных группировок, согласно данным Chainalysis.
- За пять предыдущих месяцев эта сумма равнялась 2,2 миллиона долларов США. Эти средства можно отслеживать, но заморозить или заблокировать их очень сложно. Среди причин – это деятельность нерегулируемых или подсанкционных криптобирж. К тому же, большинство из них работают в России, однако не все.
Блокчейн-аналитики рассказали, что они обнаружили семь других обменных сервисов, получивших средства от пророссийских групп. Некоторые из них работают в Китае и Индии.
Наша цель – выявить все криптокошельки, которые используются российскими военными группировками и помогающими им людьми. Найти и изъять средства, а также прекратить всю эту деятельность, которая помогает покупать снаряжение и боеприпасы для войны,
– заявил Сергей Кропива, который недавно был заместителем Киберполиции Украины.
Оценка ситуации от экспертов
К сотрудничеству над этим проектом привлекли компании Chainalysis и Binance, с помощью которых можно обнаруживать все кошельки, используемые в этом процессе. В частности, в Binance выяснили, что с февраля 2022 года военным группировкам в России отправили 4,2 миллиона долларов в криптовалюте.
Добавляют, что для коммуникации используют приложение телеграммы. Также злоумышленники пытались использовать такой инструмент, как NFT. К счастью, токены удалили с торговой платформы, прежде чем успели сделать первые ставки.
Кроме того, перечни групп от Chainalysis и Binance, которые вовлечены в процесс, не идентичны. Поэтому существует вероятность, что масштабы этой деятельности могут быть больше. Эксперты добавляют, что в целом достаточно сложно предотвратить обналичивание криптовалюты.
Когда криптовалютные биржи узнают, что происходит что-то незаконное, то, что может привести к серьезным негативным последствиям, подобным этому, биржа несет ответственность за то, чтобы прекратить это как можно скорее,
– заявила руководитель отдела расследований Binance Дженнифер Хикс.
Представители этой криптобиржи также сообщили о заморозке четырех аккаунтов на Binance, которые использовали для сбора средств русской военной группировкой.
Однако исследователь из Elliptic Тибо Мадлен подчеркнул, что даже в случае отслеживания цифровых денег, переведших на счета подсанкционных групп, эти средства крайне сложно обнаружить. Дело в том, что они используют опции, помогающие проводить обмен криптовалют без предоставления какой-либо идентификационной информации.