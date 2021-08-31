Джон Полсон став відомим світу, коли йому вдалося заробити для себе та інших інвесторів 20 мільярдів доларів під час кризи 2008 року. Все тому, що він вчасно побачив бульбашку, яка надувалася на ринку нерухомості. Через 14 років, він знову бачить знаки – тепер у криптовалюті.

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Я б не рекомендував нікому інвестувати у криптовалюти. Криптовалюти — це бульбашка. Я б охарактеризував їх як обмежений запас нічого. Якщо попит буде більшим, ніж обмежена пропозиція, ціна буде рости. Але, якщо попит впаде — впаде і ціна. Жодна з криптовалют не має внутрішньої цінності,

– сказав Полсон.

Статки Полсона

Свого максимуму Полсон досяг у 2011 році – близько 38 мільярдів доларів власних статків. Клієнти довіряли свої гроші його інвесткомпанії.

З того часу справи у відомого інвестора погіршилися. До 2019 року його статки скоротилися до 9 мільярдів доларів. А його хедж-фонд здебільшого керує лише його власними грошима. Але самого Полсона це не турбує.

Я ніколи не любив збирати гроші чи ходити на зустрічі з інвесторами,

– сказав мільярдер.

Ринок криптовалют: останні новини

Попри скептицизм Полсона, поки що ринок криптовалют стрімко росте та розивається. Зокрема капіталізація найдорожчої криптовалюти – біткойну – сягає 887 мільярдів доларів, за даними CoinMarketCap.