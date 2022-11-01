Цифрова монета Dogecoin, яку створила як мем, за жовтень подорожчала на 102%. При цьому приблизно 90% зростання зафіксували за минулі 7 днів.

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Стрімке подорожчання Dogecoin

Dogecoin залишається в першій десятці криптовалют за ринковою капіталізацією з цифрою на рівні 15,6 мільярда доларів (дані станом на 31 жовтня). На відміну від біткойна та Ethereum, курси яких прив'язані до макроекономічних індикаторів, зміна вартості цифрової монети Dogecoin є наслідком:

Настроїв спільноти;

дій Ілона Маска, який неодноразово говорив про свою прихильність до монети;

Можливостей для стрімкого зростання протягом короткого проміжку часу.

Цього разу мільярдер також відіграв важливу роль для подорожчання Dogecoin. Особливо потужним поштовхом для позитивної динаміки монети стала, на думку експертів, новина про остаточне придбання компанії Twitter Ілоном Маском.

До цього повідомляли, що лише за 4 дні Dogecoin подорожчав на 150% на фоні новин про зміну власника соціальної мережі, згідно з даними CoinTelegraph. Лише 29 жовтня монета подорожчала на 75%, що стало найбільшим зростанням за день з квітня 2021 року. Водночас аналітики попереджають, що до кінця року цифрова монета може втратити 60% своєї вартості.

На момент створення цього матеріалу, вартість Dogecoin коливається на рівні 0,14 долара за штуку. Тоді як ринкова капіталізація монети становить 18,9 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Додамо ще трохи цифр: