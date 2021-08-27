Криптовалюта Cardano встановила новий історичний рекорд: кількість мільйонерів зросла на 173%

27 серпня 2021 , 16:30
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Джерело:

Cointelegraph

Ринок криптовалюти продовжує розвиватися стрімкими темпами. Новини про біткойн, Ethereum та Dogecoin стали уже звичною частиною сучасного світу. Але схоже, що ще одна цифрова монета може стати більш відомо. Йдеться про криптовалюту Cardanо.

Криптовалюта Cardanо (ADA) зросла в ціні на 200% після падіння до 1 долара за монету 20 серпня, встановивши новий максимум – 3,02 долара.

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Криптовалюта Cardanо принесла мільйони тисячам інвесторів 

На фоні цього кількість криптогаманців Cardanо, на балансі яких був понад 1 мільйон доларів, зросла відразу на 173%. Тобто, чимало прихильників цієї криптовалюти завдяки стрибку ціни стали мільйонерами. Згідно з даними платформи CoinMetrics, ця цифра виросла з 3625 до 9830 тисяч. За даними CoinDesk, вартість цифрової монети коливається на рівні 2,74 долара.

Актуальна вартість Cardanо / Інфографіка CoinDesk

Загалом криптовалюта Cardanо з початку 2021 року подорожчала на 1 455%. У результаті загальна кількість власників криптогаманців з мільйонним балансом збільшилася з 504 до 9830 або на 1850%. Крім того, цифрова монета кілька разів потрапляла у Google Trends, що свідчить про зростання інтересу зі сторони криптоспільноти. Цікаво, що кількість осіб, які володіють токенами ADA вартістю понад 10 мільйонів доларів теж зросла – з 504 майже до 1000. Для порівняння, 1 січня було зафіксовано лише 86 криптогаманців з такою сумою.

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Автор: Віта Свірневська