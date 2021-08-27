Криптовалюта Cardano встановила новий історичний рекорд: кількість мільйонерів зросла на 173%
Джерело:Cointelegraph
Ринок криптовалюти продовжує розвиватися стрімкими темпами. Новини про біткойн, Ethereum та Dogecoin стали уже звичною частиною сучасного світу. Але схоже, що ще одна цифрова монета може стати більш відомо. Йдеться про криптовалюту Cardanо.
Криптовалюта Cardanо (ADA) зросла в ціні на 200% після падіння до 1 долара за монету 20 серпня, встановивши новий максимум – 3,02 долара.
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Криптовалюта Cardanо принесла мільйони тисячам інвесторів
На фоні цього кількість криптогаманців Cardanо, на балансі яких був понад 1 мільйон доларів, зросла відразу на 173%. Тобто, чимало прихильників цієї криптовалюти завдяки стрибку ціни стали мільйонерами. Згідно з даними платформи CoinMetrics, ця цифра виросла з 3625 до 9830 тисяч. За даними CoinDesk, вартість цифрової монети коливається на рівні 2,74 долара.
Актуальна вартість Cardanо / Інфографіка CoinDesk
Загалом криптовалюта Cardanо з початку 2021 року подорожчала на 1 455%. У результаті загальна кількість власників криптогаманців з мільйонним балансом збільшилася з 504 до 9830 або на 1850%. Крім того, цифрова монета кілька разів потрапляла у Google Trends, що свідчить про зростання інтересу зі сторони криптоспільноти. Цікаво, що кількість осіб, які володіють токенами ADA вартістю понад 10 мільйонів доларів теж зросла – з 504 майже до 1000. Для порівняння, 1 січня було зафіксовано лише 86 криптогаманців з такою сумою.
Цікаві новини про криптовалюти:
- Після кількох непростих місяців цифрові валюти знову почали зростати в ціні. Біткойн перетнув нову психологічну позначку, подорожчавши до тримісячного максимуму. 22 серпня, вартість криптовалюти вперше за три місяці перетнула позначку у 50 тисяч доларів за монету.
- Британський бізнесмен-мільярдер Саймон Ніксон робить ставку на гроші майбутнього. Сімейний офіс Ніксона – Seek Capital – планує все більше вкладати у криптовалюти, оскільки вважає цифрові монети важливою частиною майбутнього.
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Влітку 2021 року заявила про відновлення роботи некомерційна організація Dogecoin Foundation, яка має на меті розвиток криптовалюти-жарту. Цього разу до складу фонду увійшли співзасновник Ethereum та радник Ілона Маска.