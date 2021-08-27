Криптовалюта Cardano встановила новий історичний рекорд: кількість мільйонерів зросла на 173%

Ринок криптовалюти продовжує розвиватися стрімкими темпами. Новини про біткойн, Ethereum та Dogecoin стали уже звичною частиною сучасного світу. Але схоже, що ще одна цифрова монета може стати більш відомо. Йдеться про криптовалюту Cardanо.

Криптовалюта Cardanо (ADA) зросла в ціні на 200% після падіння до 1 долара за монету 20 серпня, встановивши новий максимум – 3,02 долара.

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Криптовалюта Cardanо принесла мільйони тисячам інвесторів

На фоні цього кількість криптогаманців Cardanо, на балансі яких був понад 1 мільйон доларів, зросла відразу на 173%. Тобто, чимало прихильників цієї криптовалюти завдяки стрибку ціни стали мільйонерами. Згідно з даними платформи CoinMetrics, ця цифра виросла з 3625 до 9830 тисяч. За даними CoinDesk, вартість цифрової монети коливається на рівні 2,74 долара.

Актуальна вартість Cardanо / Інфографіка CoinDesk