29-річний криптомільярдер може придбати інвестиційного гіганта вартістю понад 100 мільярдів

Засновник та генеральний директор криптобіржі FTX Сем Банкмен-Фрід заявив, що розглядає можливість придбання потужних фінансових гігантів. В центрі його уваги опинилися одна з найбільших інвестиційних компаній світу Goldman Sachs та торговельний майданчик ф'ючерсами CME Group.

29-річний бізнесмен додав, що поки що зарано про це говорити. Все тому, що його компанії потрібно стати достатньо великою. Зокрема, криптомільярдер заявив, що FTX прагне дійти до оцінки у 20 мільярдів доларів.

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Головні цілі FTX

Банкмен-Фрід наголосив, що його компанії спершу варто випередити своїх головних конкурентів на ринку Binance та Coinbase. Він зауважив, що біржі є куди рости, натякнувши на можливе придбання фінансових гігантів. На перший погляд, придбання Goldman Sachs з ринковою капіталізацією в 128 мільярдів доларів може здаватися неможливою мрією, проте, у будь-якому разі, стрімке зростання FTX є паливом для амбіцій засновника криптобіржі. З жовтня по квітень середній денний обсяг торгів на біржі зріс в 11 разів.

Під час IPO Coinbase криптобіржу оцінили у 76 мільярдів доларів, хоча зараз її ринкова капіталізація є меншою, це все ще виняткова цифра – 51 мільярд доларів. Банкмен-Фрід зауважив, що новий раунд фінансування для FTX саме у розпалі, тож компанія не має конкретних планів щодо виходу на біржу.

IPO Це перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції.

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Нам не потрібен капітал. Ми не збираємося активно проводити лістинг, але ми хочемо мати можливість просуватися вперед, якщо захочемо,

– пояснив криптомільярдер.

За даними Forbes, статки Банкмана-Фріда оцінюють майже у 9 мільярдів доларів. Гендиректор FTX скорегував свою позицію щодо регулювання ринку цифрових грошей. Він зазначив, що дії регуляторів є неминучими та потенційно вигідними для криптобрендів.