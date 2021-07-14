Криптогаманець на 26 мільйонів доларів "ожив" після 10-річного сну: до чого тут творець біткойна

Криптовалюти продовжують дешевшати досить швидкими темпами, додаючи ринку все нові втрати. На фоні цього неочікувано "прокинувся" криптогаманець, який був неактивним протягом багатьох років.

Криптогаманець з біткойнами на суму більше ніж 26 мільйонів доларів, неочікувано прокинувся після майже десяти років "сну".

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Криптогаманець з мільйонами доларів прокинувся після "сну"

Гаманець з біткойнами був створений у 2012 році невдовзі після зникнення псевдоніму творця цифрової валюти Сатоші Накамото. Першим активність цієї біткойн-адреси помітив спеціальний бот під ніком Whale Alert. Відповідно до останньої інформації, 640 монет вартістю 21,1 мільйона доларів були переведені на невідому адресу. Загалом у гаманці був 791 біткойн. Відомо, що транзакція була проведена 12 липня 2021 року.

Що відомо про Сатоші Накамото Це псевдонім людини або групи осіб, які стоять за створення біткойна та першої версії програмного забезпечення, у якому цей протокол був реалізований. Усі спроби дізнатися, хто саме створив цю криптовалюту зазнавали краху.

Що відбувається на ринку криптовалют

Віртуальні валюти продовжують стрімко знецінюватися. Біткойн за останні 24 години подешевшав на 3,6%, а за тиждень – більше ніж на 8%. Теж саме відбувається з Ethereum та Dogecoin. CoinMarketCap інформує, що загалом ринок впав майже на 5% всього за день.

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Падіння криптовалют триває навіть попри чутки, які мали б змінити ситуацію. Зокрема, йдеться про те, що компанія Apple нібито планує інвестувати великі гроші у біткойн. Актуальна вартість цифрових валют за даними CoinDesk: