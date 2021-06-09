Криптогаманець хакерів зламали: ФБР вдалося повернути 2,3 мільйона доларів

9 червня 2021 , 10:09
Читать новость на русском

Джерело:

Forbes

Міністерство юстиції США вилучило 2,3 мільйона доларів у біткойнах в рамках розслідування кібератаки, яка закрила найбільший газопровід в країні Colonial Pipeline. Попри позитивну новину інвестори занепокоїлися, що США посилили свій контроль за криптовалютами.

Реакція крипторинку

Через це вранці 8 червня світовий крипторинок обвалився більш ніж на 11% за добу.

Зверніть увагу Нафтовий бум: як інвесторам заробити на зростанні цін на чорне золото

  • Біткойн впав на 10%;
  • Ethereum – на 12%.
  • Bitcoin Cash – на 14%.


Вартість біткойну протягом останнього тижня / Графік Libertex

Причиною обвалу стало те, що інвестори не розуміли яким чином ФБР вдалося зламати криптогаманець. А ті не розсекретили своїх методів, щоб не допомогти майбутнім кіберзлочинцям. У політичних колах США все частіше лунають пропозиції більшого контролю криптовалют та їх відстеження.

Проте експерти в коментарі CNBC запевнили, що немає причин для хвилювань інвесторів, адже ФБР вдалося зламати біткойн-гаманець хакерів не через слабкі місця у кіберзахисті, а через недбалість самих хакерів.

Зазначимо, що ФБР вдалося повернути 63,17 біткойна, які хакери отримали як викуп. Це більше половини суми, яку сплатила Colonial Pipeline.

Кібератака на Colonial Pipeline

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.
Автор: Юлія Поскробок