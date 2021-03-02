Випадково продали біткойни по 6 тисяч доларів: біржа просить повернути їх назад

Хоч цифрові гроші мають безліч переваг, з ними іноді стаються прикрі технічні проблеми. Одна з криптовалютних бірж випадкового продала біткойн на 88% дешевше.

Філіппінська біржа цифрових активів (PDAX) просить користувачів повернути свої біткойни після того, як продала їх за 6 тисяч доларів. В результаті біржа була змушена припинити роботу на 36 годин.

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Станом на 18 вечора 2 березня біткойн коштує 48 587 доларів за даними CoinMarketCap.

За даними біржі, це був технічний збій, хоча PDAX – одна з найбільших криптобірж у Південно-Східній Азії.

Генеральний директор PDAX Нішель О. Габа пояснив, що біржа не володіє біткойнами, які продали за заниженою ціною – тож фактично процедури купівлі / продажу не проводилися. Він також додав, що адміністрація платформи ініціює скасування угод.

Технологічний збій завдав шкоди самій біржі. PDAX намагається усунути причини цієї "помилки". Багато користувачів заявляють, що вони все ще не мають доступу до своїх облікових записів.

Хто отримав вигоду

Однак одному користувачеві вдалося вивести біткойн з біржового гаманця. PDAX надіслав йому SMS та електронні листи із погрозою судовим процесом, якщо він не поверне придбаний BTC.