Після серйозних звинувачень: біржа братів Вінклвоссів готується до важливого кроку

У США планують створити нову біржу. Відповідний запит уже подали до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Біржа Gemini готується до IPO

Криптовалютна біржа Gemini подала реєстраційну заяву з формою S-1 на проведення первинного розміщення акцій (IPO). Про це пише 24 Канал з посиланням на Forklog.

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Додають, що криптовалютна біржа планує розмістити акції класу А після розгляду заявки регулятором. У компанії поки не визначили кількість та ціновий діапазон пропозиції цінних паперів. Біржа ухвалила рішення про IPO відбулося на тлі виходу на фондовий ринок компанії Circle.

Що таке IPO Це первинне розміщення (пропозиція) цінних паперів на біржі. Таким чином залучають додаткові фінанси для розвитку бізнесу. Після появи на фондовому ринку організація з приватної перетворюється на публічну

Нагадаємо, що 5 червня Circle залучила 1,1 мільярда доларів із перепідпискою у 25 разів. Емітенту стейблкоїну USDC оцінили у 6,9 мільярда доларів. Зокрема, відомо, що у день виходу на біржу ціна акцій під тикером CRCL зросла на 168%.

Додамо, що у січні 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила біржу Gemini у продажу незареєстрованих цінних паперів через програму Earn. У лютому Комісія припинила справу проти Gemini.

Засновники біржі Тайлер і Кемерон Вінклвосси, які активно підтримувати Дональда Трампа під час виборів у 2024 році, різко критикували тодішнього очільника відомства Гері Генслера. Ба більше, вони закликали до його відставки.

Цікаво! Гері Генслера пішов з посади глави Комісія з цінних паперів та бірж США 20 січня 2025 року. Це був день інавгурації Трампа на посаді президента США.