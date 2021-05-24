Випадково роздали клієнтам по 35 мільйонів доларів: криптобіржа вимагає повернути гроші

Криптобіржа BlockFi випадково перевела величезну суму на рахунки клієнтів. Перш ніж там зауважили проблему, деякі користувачі встигли вивести мільйони доларів.

Що сталося

BlockFi проводила акцію, в рамках якої нараховували бонуси своїм клієнтам у доларах. Проте замість доларів деяким користувачам надіслали біткойни. Так, замість 700 доларів дехто отримав 700 біткойнів. На той час це було 35 мільйонів доларів.

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Помилкове нарахування від криптобіржі / Скріншот користувача Reddit FRITZ1818

Реакція криптобіржі

Криптобіржа вимагає повернути всі гроші та погрожує судовими позовами. Натомість за вчасне повернення грошей обіцяють виплату у розмірі 500 доларів.

Користувачів, яким неправильно зарахували бонус, менше сотні, за словами представників криптобіржі. Зі всіма вже зв'язалися. У випадку невдачі у поверненні коштів, BlockFi витримає, адже має достатні запаси.

Цікаво, що користувачі неодноразово скаржилися на досвід роботи з BlockFi: комусь нараховували неправильні бонуси, а комусь було важко вивести гроші з криптобіржі.