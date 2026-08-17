Як у Росії отримали дані про перекази через Binance

Ще з 2015 року Бєлєнький жив у Болгарії та регулярно приїжджав до Росії, про що пише російська правозахисна організація "Первый отдел".

У вересні 2025 року його затримали в аеропорту Шереметьєво та заарештували за "дрібне хуліганство". Після виходу зі спецприймальника Бєлєнького знову затримали, але за "фінансування тероризму".

Під час затримання Бєлєнькому закинули шість переказів на суму 742,26 USDT (62 тисяч рублів) на потреби ЗСУ та полку "Азов". Адресу криптогаманця опублікував журналіст Аркадій Бабченко.

У жовтні 2025 року Слідчий комітет направив криптобіржі Binance запит, у якому послався на порушені кримінальні справи за "терористичною" статтею та зажадав надати інформацію про шістьох користувачів, які переказували кошти на опублікований Бабченком гаманець. У файлі, який Binance надала СК, містилася детальна історія акаунта Бєлєнького від моменту його реєстрації:

персональні дані;

скани документів (російський паспорт, болгарський ВНП, фотографії під час проходження KYC);

інформація про залишки на рахунках біржі;

перекази між рахунками в акаунті;

історія депозитів і виведення криптовалюти;

дані транзакцій Binance Pay;

реєстр P2P-угод;

історія входів в акаунт (зокрема пристрій, спосіб авторизації, геолокація та інші унікальні ідентифікатори пристроїв і браузерів);

список довірених пристроїв (включно з датою та геолокацією їх додавання, відбитками телефонів, браузерів і ПК).

Зі звіту Binance силовики дізналися про дев’ять нових переказів на адресу Бабченка та передали інформацію ФСБ для ухвалення рішення про порушення кримінальної справи за статтею "державна зрада". Цієї інформації СК не мав до отримання виписки з бази даних Binance

Родичі Бєлєнького повідомили "Першому відділу", що захисник Юрія направив запит щодо підтвердження достовірності відповіді слідчому СК. Попри те, що СК направив запит на цю саму адресу та отримав дані Бєлєнького, адвокату надійшла відписка про те, що Binance "не приймає юридичні звернення (судові розгляди, судові накази тощо) електронною поштою". У цьому ж листі було посилання на чат зі службою підтримки Binance.

Також Binance заявила, що не розкриває інформацію про третіх осіб без законних підстав і не надає правоохоронним органам інформацію про облікові записи користувачів без постанови суду або іншого еквівалентного судового акта. Опубліковані криптовалютні адреси Бабченка належать до публічних блокчейнів, де будь-який користувач може переглянути історію транзакцій і поточний баланс будь-якої адреси.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та запровадження західних санкцій проти Москви Binance заявила, що продає весь свій російський бізнес. Про це пише Reuters.