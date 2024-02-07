Перший в історії США криптобанк припиняє свою роботу: що трапилось
Джерело:Bankingdive
Американський Vast Bank став першим банком США із сертифікатом Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC). Проте, він заявив про припинення операцій із цифровими активами.
Про що повідомив банк
Управління кредитно-фінансової організації сповістило своїх клієнтів про те, що незабаром їхні рахунки з криптовалютами будуть закриті, а цифрові активи – продані. У Vast Bank пояснюють рішення тиском Управління валютного контролю США (OCC).
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При цьому, Vast Bank не збирається приймати заявки та обробляти трансакції на переведення криптоактивів на іншу платформу криптовалютного зберігання чи торгову цифрову платформу.Зауважте! Згідно з заявою банку, криптовалютні активи будуть переведені в готівку, а вторгована від продажу сума передана власникам за допомогою касового чека.
Нагадаємо, у 2021 році Vast Bank запустив свої крипто-банківські послуги та дозволяв клієнтам вільно зберігати та обмінювати цифрові активи.
Чому банк припиняє свою діяльність
Це рішення було прийнято після того, як у жовтні Управління валютного контролю США винесло наказ про припинення діяльності криптобанку. У приписі йдеться про те, що Vast Bank використовував небезпечні та ненадійні методи, пов'язані з капітальним і стратегічним плануванням, управлінням проєктами, бухгалтерським обліком тощо.Зверніть увагу! Раніше Vast Bank відключив і видалив свою програму для мобільного банкінгу, що дозволяє здійснювати криптовалютні трансакції.
Відповідно до розпорядження регулятора фінансового ринку Vast Bank зобов'язаний досягти в найближчі 60 днів:
- коефіцієнта загального капіталу не менше 13%;
- коефіцієнта левериджу не менше 10%.
Відтак, станом на 31 грудня 2023 загальний коефіцієнт капіталу Vast Bank становив 4,75%, а коефіцієнт левериджу 2,46%.