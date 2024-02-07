О чем сообщил банк

Управление кредитно-финансовой организации оповестило своих клиентов о том, что вскоре их счета с криптовалютами будут закрыты, а цифровые активы – проданы. У Vast Bank объясняют решение давлением Управления валютного контроля США (OCC).

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При этом, Vast Bank не собирается принимать заявки и обрабатывать трансакции на перевод криптоактивов на другую платформу криптовалютного хранения или торговую цифровую платформу.

Обратите внимание! Согласно заявлению банка, криптовалютные активы будут обналичивать, а вырученная от продажи сумма передана владельцам с помощью кассового чека.

Напомним, в 2021 году Vast Bank запустил свои крипто-банковские услуги и позволял клиентам свободно хранить и обменивать цифровые активы.

Почему банк прекращает свою деятельность

Это решение было принято после того, как в октябре Управление валютного контроля США вынесло приказ о прекращении деятельности криптобанка. В предписании говорится о том, что Vast Bank использовал опасные и ненадежные методы, связанные с капитальным и стратегическим планированием, управлением проектами, бухгалтерским учетом и тому подобное.

Обратите внимание! Ранее Vast Bank отключил и удалил свою программу для мобильного банкинга, позволяющую осуществлять криптовалютные трансакции.

В соответствии с распоряжением регулятора финансового рынка Vast Bank обязан достичь в ближайшие 60 дней:

коэффициента общего капитала не менее 13%;

коэффициента левериджа не менее 10%.

Поэтому, по состоянию на 31 декабря 2023 общий коэффициент капитала Vast Bank составил 4,75%, а коэффициент левериджа 2,46%.