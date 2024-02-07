Про що повідомив банк
Управління кредитно-фінансової організації сповістило своїх клієнтів про те, що незабаром їхні рахунки з криптовалютами будуть закриті, а цифрові активи – продані. У Vast Bank пояснюють рішення тиском Управління валютного контролю США (OCC).
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При цьому, Vast Bank не збирається приймати заявки та обробляти трансакції на переведення криптоактивів на іншу платформу криптовалютного зберігання чи торгову цифрову платформу.
Нагадаємо, у 2021 році Vast Bank запустив свої крипто-банківські послуги та дозволяв клієнтам вільно зберігати та обмінювати цифрові активи.
Чому банк припиняє свою діяльність
Це рішення було прийнято після того, як у жовтні Управління валютного контролю США винесло наказ про припинення діяльності криптобанку. У приписі йдеться про те, що Vast Bank використовував небезпечні та ненадійні методи, пов'язані з капітальним і стратегічним плануванням, управлінням проєктами, бухгалтерським обліком тощо.
Відповідно до розпорядження регулятора фінансового ринку Vast Bank зобов'язаний досягти в найближчі 60 днів:
- коефіцієнта загального капіталу не менше 13%;
- коефіцієнта левериджу не менше 10%.
Відтак, станом на 31 грудня 2023 загальний коефіцієнт капіталу Vast Bank становив 4,75%, а коефіцієнт левериджу 2,46%.