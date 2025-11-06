Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Потрібно встигнути раніше Китаю: Трамп зробив неочікувану заяву
6 листопада, 12:45
2

Потрібно встигнути раніше Китаю: Трамп зробив неочікувану заяву

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив про намір перетворити США на криптостолицю світу, щоб випередити Китай.
  • Трамп оголосив про початок роботи з розвитку криптогалузі.

Дональд Трамп зробив шокуючу заяву. Американський президент сказав, що він планує перетворити США на криптостолицю світу.

Чому Трамп вирішив розвивати крипту у США?

Трамп каже, що, якщо США не розвиватимуть галузь криптовалюти, цим займеться Китай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Читайте також Лідером є зовсім не Китай: ця країна Європи активно накопичує золото

 

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки

Ми значно випереджаємо Китай. Але якщо ми не розвинемо криптовалюту правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше.

Заява Трампа позвучала після зниження вартості біткойна, яке сталося напередодні. Американський президент також зауважив, що робота із розвитку криптогалузі розпочалася.

Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву, криптостолицю світу, 
– сказав Трамп.

Що відбувається на ринку криптовалюти зараз?

  • Нещодавно біткойн падав до 99 908 доларів. Згодом він дещо відновився, зазначає Finance.yahoo. Падіння біткойна було нижче психологічної позначки, яка встановлена  23 червня 2025 року.

  • Таке зниження біткойна є продовженням тенденцій, які виникли після обвалу 10 жовтня. Нагадаємо, тоді з криптоіндустрії було виведено 19 мільярдів доларів.

Цікаво! На момент написання статті, за даними investing.com,, біткоїн коштує – 103 340 доларів.