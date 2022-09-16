Мільярдеру та експрем'єру Чехії загрожує ув'язнення: у чому суть справи

Колишній прем'єр-міністр Чехії та мільярдер Андрей Бабіш постав перед судом за звинувачення у шахрайстві з субсидіями від Європейського Союзу. Йдеться про суму у розмірі 2 мільйонів доларів.

Це кидає досить потужну тінь на його політичну кар'єру за останні 5 років. На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал Бабіша у 3,9 мільярда доларів США. За останні 10 років, максимально його статки зростали до 4,6 мільярда доларів. Це було у 2018 році.

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Справа проти чеського мільярдера та політика

Сторона обвинувачення вважає, що Андрей Бабіш, який є власником хімічної, сільськогосподарської, продовольчої та медіаімперія, яка зараз знаходиться в довірчій власності, незаконно отримав субсидію на будівництво конференц-центру поблизу столиці Чехії – Праги.

Андрей Бабіш заперечує будь-які звинувачення та неодноразово казав, що кримінальне провадження проти нього має політичний характер. Суть справи полягає у тому, що політик та підприємець, за версією сторони звинувачення, приховав факт власності на конференц-центр та готель, щоб вони могли претендувати на фінансування від ЄС, призначене лише для малого бізнесу.

Я радий, що усі побачать це – мої аргументи проти цих неправдивих звинувачень,

– заявив Бабіш, заходячи до будівлі суду.

68-річний політик та очільник найбільшої партії Чехії є потенційним кандидатом на наступні президентські вибори, які заплановані на початок 2023 року. Цікаво, що інші п'ять партій раніше об'єдналися, аби усунути Бабіша від формування уряду.

На разі Бабішу може загрожувати реальний тюремний термін, якщо його визнають винним. Проте прокуратура запросила покарання у форматі умовного терміну та штрафу. Очікують, що розгляд справи у суді триватиме принаймні до середини жовтня, проте будь-який вердикт можна буде оскаржити.