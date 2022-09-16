Это бросает мощную тень на его политическую карьеру за последние 5 лет. На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал Бабиша в 3,9 миллиарда долларов США. За последние 10 лет, максимально его состояние достигало до 4,6 миллиарда долларов. Это было в 2018 году.

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Дело против чешского миллиардера и политика

Сторона обвинения считает, что Андрей Бабиш, владелец химической, сельскохозяйственной, продовольственной и медиа империи, которая сейчас находится в доверительной собственности, незаконно получил субсидию на строительство конференц-центра вблизи столицы Чехии – Праги.

Андрей Бабиш отрицает какие-либо обвинения и неоднократно говорил, что уголовное производство против него носит политический характер. Суть дела заключается в том, что политик и предприниматель, по версии стороны обвинения, скрыл факт права собственности на конференц-центр и гостиницу, чтобы они могли претендовать на финансирование от ЕС, предназначенное только для малого бизнеса.

Я рад, что все увидят это – мои аргументы против этих ложных обвинений,

– заявил Бабиш, заходя в здание суда.

68-летний политик и глава крупнейшей партии Чехии является потенциальным кандидатом на следующие президентские выборы, запланированные на начало 2023 года. Интересно, что другие пять партий ранее объединились, чтобы устранить Бабиша от формирования правительства.

В настоящее время Бабишу может грозить реальный тюремный срок, если его признают виновным. Однако прокуратура пригласила наказание в формате условного срока и штрафа. Ожидается, что рассмотрение дела в суде будет продолжаться, по крайней мере, до середины октября, однако любой вердикт можно будет обжаловать.