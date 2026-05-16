Користування кредиткою: як не витрачати зайві кошти та не переплачувати банкам

Люди часто користуються кредитками, адже це проста альтернатива на ситуації, коли терміново потрібні гроші або їх бракує. Однак варто враховувати деякі правила, які вбережуть фінансове становище і не призведуть до фінансової ями.

Як вигідно користуватись кредиткою?

Як зазначається на ресурсі, кредитна картка є доволі зручним фінансовим інструментом й альтернативою готівки.

Як зазначається на ресурсі, кредитна картка є доволі зручним фінансовим інструментом й альтернативою готівки. Однак потрібно не забувати, що за користування коштами банку можна потрапити не в дуже хороші ситуації.

Варто розраховувати власні фінансові сили та розуміти, чи зможете повернути гроші, які берете в борг. Щоб користування кредиткою не стало проблемою, варто дотримуватися певних правил.

Обирати кредитку картку з умовами, де є пільговий період. Тобто з таким рахунком тривалий час кредитні кошти модна використовувати без нарахування відсотків. Зазвичай пільговий час складає 30 – 65 днів. Так, клієнт банку точно встигне повернути незначну суму, якою скористався в певній ситуації. Зокрема це не вплине на платоспроможність та не створить додаткових витрат.

Виплачувати повну заборгованість за карткою. Потрібно повертати всю суму, яка раніше знімали з кредитки, до початку наступного пільгового періоду. Фактично коли сума невелика й людина може її повернути – потрібно не пропустити термін пільгового періоду та покласти на кредитну картку всі гроші, яких не вистачає. Так, вдасться заощадити на комісії та відсотках, які можуть нарахувати за несвоєчасну оплату так званої позики.

Розібратися з умовами користування карткою. Наприклад, більшість банків беруть чималу комісію за зняття готівки з кредитної картки. Якщо це врахувати й спробувати знайти інший метод – можна значно заощадити.

Регулярне користування кредиткою. Деякі програми у банках мають щомісячну комісію за обслуговування неактивного рахунку. Тобто доведеться платити за ту картку, якою не користуєтесь. Якщо ж забути про кредитну картку на тривалий час, то банк навіть може знизити кредитний ліміт. Так, картка фактично втратить свою дію і не зможе бути корисною для клієнта.

Самостійно регулювати кредитний ліміт. Щоб контролювати себе та свої витрати – можна вручну встановити обмеження на певні послуги й оплату. Наприклад, встановити ліміт на фінансові онлайн-операції.

Не користуватися овердрафтом. Тут, до речі, відразу ж нараховуються відсотки й ніяких пільгових періодів немає. Хоча варіант зручний для термінового покриття витрат, але має більше ризиків.

Важливо! Овердрафт – це короткостроковий банківський кредит, який дає можливість розраховуватись навіть тоді, коли грошей на рахунку немає зовсім.

Використовувати мобільний та інтернет-банкінг як системи для контролю витрат та руху коштів.

Які ризики від користування кредитками?

На своєму ютуб-каналі "Капітал Незалежності" Уміда Самоєнко засновниця проєкту навчання інвестицій FinUp, практикуючий інвестор та наставник підприємців розповідає, що кредитками краще не користуватися.

Найчастіше трапляться так, що люди використовують свої поточні фінанси та майбутні (з кредитних карток). Виходить, що замість того, аби інвестувати в майбутнє або відкласти щось на майбутнє, нині люди опиняються навіть без теперішніх коштів. Тож, за словами експертки, найкращий спосіб погасити всі заборгування на кредитних картках і в цілому закрити їх.

Експертка радить також розраховувати та планувати витрати. Потрібно не тільки жити комфортно зараз, а й відкладати на фінансову подушку. Інакше є ризик потрапити в фінансову яму.

Фінансова яма – це ситуація, коли людина або організація має значні борги чи нестачу коштів і не може вибратися з них без зовнішньої допомоги,

– пояснила Уміда Самоєнко.

Тож, аби стати фінансово незалежними, потрібно закривати споживчі кредити та вдумливо використовувати свої гроші.

Що потрібно знати про блокування карток?

Як пояснив для 24 Каналу прессекретар ПриватБанку Олег Серга, що коли банк блокує рахунок через борги є низка варіантів, як можна вирішити ситуацію.

"В нашому банку для клієнтів, які опинилися в складній ситуації з погашенням боргу, готові запропонувати програми реструктуризації заборгованості. Такі програми індивідуальні, з урахуванням ситуації та фінансових можливостей клієнта", – зазначив Серга.

Зокрема бувають ситуації, коли банк може списувати всі кошти з арештованих рахунків для покриття боргів власника. Але це не стосується карток, які призначені для соціальних виплат чи пенсій.