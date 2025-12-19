Усе залежить від Росії: стало відомо, коли Україні доведеться повернути кредит від ЄС

Україна отримає спеціальний кредит. Це допомога від ЄС, яка має забезпечити низку потреб української держави у 2026 та 2027 роках. Водночас повертати цей кредит поки не потрібно.

Коли Україна має віддати кредит від ЄС?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має повернути кредит. Проте це відбуватиметься лише, коли Росія виплатить репарації, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі 2 роки, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити.

Зауважимо, що країни ЄС узгодили допомогу Україні через запозичення Євросоюзу на ринках капіталу. Загальна сума – 90 мільярдів євро, повідомив у Х голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас діятимуть такі правила:

заморожені російські активи будуть і надалі заблоковані;

до того ж ЄС матиме право використовувати наявні грошові залишки для забезпечення фінансування цього кредиту.

Що ще важливо знати про кредит для України зараз?