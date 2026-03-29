Немає чим платити кредит: топ-3 рішення, щоб закрити позику без наслідків

Брати гроші в кредит у банку – звична ситуація для більшості людей. Однак є низка ризиків, коли повернути гроші тяжко через їх брак. Щоб не отримати штраф за неповернення боргу, треба знати про кілька дієвих рішень.

Що робити, коли немає чим платити за кредит?

Про те, як можна пом'якшити умови позики, йдеться на сайті IdeaBank.

На ресурсі йдеться, що в інтересах позичальника вирішити питання завчасно та без додаткових наслідків. Тобто, якщо людина розуміє, що не зможе повернути гроші у визначений термін – треба попередити про це банк. Там працівники запропонують кілька інструментів, які допоможуть вирішити ситуацію взаємовигідно для обох сторін.

Один із варіантів – реструктуризація боргу. Іншими словами – банк змінить умови кредитування, зокрема графік чи термін погашення боргу. Особливість такого методу в тому, що позичальнику йдуть на зустріч та враховують його обставини для встановлення індивідуальних умов.

Однак важливо врахувати, що такий варіант доступний не для всіх. Пом'якшення нададуть лише якщо попередні кредити клієнт закривав без будь-яких проблем. Водночас реструктуризація не завжди відбувається щодо зміни терміну закриття кредиту. Також доступні: кредитні канікули, пролонгація договору, нижча відсоткова ставка.

Зауважте! Мета реструктуризації боргу – незмінна в будь-якій формі. Банк надає можливість клієнту закрити кредит за пом'якшеними умовами, проте "форма пом'якшення" може бути різною відповідно до індивідуальних умов.

Зокрема можна скористатись рефінансуванням кредиту. Це запит на нову позику, якою потрібно погасити наявний борг. Тут є можливість попросити ще один кредит навіть в іншому банку. Послуга допоможе швидко погасити заборгованість без штрафів чи пені.

Кредитні канікули – ще один варіант "порятунку", коли немає чим платити кредит. За домовленістю з банком можна отримати певний період часу, протягом якого позичальника звільняють від сплати кредиту, його відсотків та інших будь-яких платежів на повернення банку. Сума, яку потрібно сплатити, такою і залишається, однак клієнт повертатиме її, коли матиме ліпшу фінансову ситуацію.

Які наслідки можуть бути через невчасне погашення кредиту?

Якщо ніяк не попередити банк про свою ситуацію і про те, що гроші не вдасться повернути вчасно – установа має право вжити відповідних заходів. Найчастіше застосовують такі:

накладення штрафу;

призначення пені;

внесення клієнта до чорного списку банку.

Зверніть увагу! Для штрафу достатньо протермінувати 1 день внесення регулярного платежу.

Також банк зазвичай аналізує дії позичальника, аби відповідно реагувати на подальші ситуації. Наприклад, якщо клієнт відповідально ставився до кредиту раніше і сплачував внески вчасно – у ситуації разової несплати все можна швидко вирішити. Клієнту дозволять заплатити і програму кредитування продовжать.

Проте в ситуаціях, коли позичальник регулярно протерміновує платежі – наслідки будуть суворішими. Наприклад, банк може стягнути певну суму з рахунків клієнта примусово.

Як не потрапити у кредитну “пастку”?

Виявляється, люди часто живуть за рахунок кредиту. А зарплату, яку отримують віддають переважно на закриття попередніх боргів, пише "Рубрика".

Кредитна картка здається чарівною паличкою, але чарів у ній мало. Банки навмисно пропонують спокусливі умови, не розкриваючи всіх нюансів, адже заробляють на таких клієнтах,

– зазначила Інна Гарасим.

Незалежна фінансова радниця пояснила, що у людей часто формується залежність від кредитів. Людина спочатку має можливість витратити багато, а потім зіштовхується з відсотками. Однак з ними приходять стрес та почуття провини, що впливають на моральний стан людини.

До речі, саме так дехто бере кредит навіть коли має гроші. І це психологія , бо свої гроші витрачати не хочеться, краще – кредитні.

Щоб вийти з боргів – на ресурсі пропонують такий алгоритм дій:

визначити й записати всі борги;

визначити борг, який забирає найбільше ресурсу;

створити план дій, як заощаджувати та погасити кредит;

скласти план витрат на рутинне життя та майбутні витрати;

знайти причини появи кредитів та усунути їх.

Водночас щоб знайти гроші на закриття кредиту, можна знайти додатковий тимчасовий підробіток, навчитися казати "ні" імпульсивним покупкам, розібратися з підписками та абонементами, які маєте(можливо, щось є, але ви не користуєтесь). Зокрема можна продати непотрібні речі.

