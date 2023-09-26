Хто купує російську нафту

"Велика сімка" ввела цінові обмеження на російські енергоресурси. Попри це, Москва робить великі ставки на європейське судноплавство, яке має допомогти з транспортуванням сировини.

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Всупереч санкціям дві третини російської сирої нафти та нафтопродуктів переправляється на судах, що належать саме тим країнам, які ввели обмеження вартості сировини, що постачається з Росії. Тобто ці кораблі знаходяться у власності держав G7 чи їх союзників.

Можна зробити висновок, що європейські країни готові купувати російське. Щобільше, знижені ціни на нафтопродукти з Росії дозволяють цій сировині залишатися на ринку. При цьому, прибутки Москви зменшуються.

Не можна забувати і про "тіньовий" російський флот. Росія вирішила використовувати невеликі судноплавні компанії у лояльних країнах для переправи власних товарів.

Нафту ці кораблі можуть перевозити лише на невеликі відстані. Аналітики, які проводили це розслідування акцентують на тому, що однією з основних проблем російської сировини є те, що деякі продавці не дотримуються санкційних умов.

Більше ніж через використання "тіньового флоту", вплив обмеження ціни на нафту ослаблюється неспроможністю урядів, які беруть у цьому участь, примушувати до дотримання цінової стелі й карати порушників.

– вважає аналітик Ісаак Леві

Якщо обмеження не будуть ставати строгішими, з часом Москва знайде нові шляхи обходу санкцій. Зокрема, необхідно відрегулювати можливість Росії звертатися до закордонних судноплавних компаній і користуватися їхніми послугами.