Кто покупает российскую нефть

"Большая семерка" ввела ценовые ограничения на российские энергоресурсы. Несмотря на это, Москва делает большие ставки на европейское судоходство, которое должно помочь с транспортировкой сырья.

Читайте также Индексация в 2024 году по-новому: для украинцев введут балльную систему

Вопреки санкциям две трети российской сырой нефти и нефтепродуктов переправляются на судах, принадлежащих именно тем странам, которые ввели ограничение стоимости поставляемого из России сырья. То есть, эти корабли находятся в собственности государств G7 или их союзников.

Можно заключить, что европейские страны готовы покупать российское. Более того, сниженные цены на нефтепродукты из России позволяют этому сырью оставаться на рынке. При этом доходы Москвы уменьшаются.

Нельзя забывать и о "теневом" российском флоте. Россия решила использовать небольшие судоходные компании в лояльных странах для переправы своих товаров.

Нефть эти корабли могут перевозить только на небольшие расстояния. Аналитики, проводившие это расследование, акцентируют на том, что одной из основных проблем российского сырья является то, что некоторые продавцы не соблюдают санкционные условия.

Более чем из-за использования "теневого флота", влияние ограничения цены на нефть ослабляется несостоятельностью участвующих правительств принуждать к соблюдению ценового потолка и наказывать нарушителей.

– считает аналитик Исаак Леви

Если ограничения не будут строже, со временем Москва найдет новые пути обхода санкций. В частности, необходимо отрегулировать возможность России обращаться в зарубежные судоходные компании и пользоваться их услугами.