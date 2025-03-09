Де Америка бере нафту: список експортерів може здивувати всіх
- США імпортують найбільше нафти з Канади (4,068 млн барелів) та Мексики (465 тис. барелів) на день.
- Інші основні експортери нафти до США включають Саудівську Аравію, Венесуелу, Бразилію, Колумбію, Ірак, Гаяну, Нігерію та Еквадор.
США – це потужний гравець на ринку нафти. Водночас перша економіка світу імпортує значні обсяги нафти з інших країн. Іронія в тому, що американці ввели мита проти своїх головних експортерів чорного золота.
Де Америка бере нафту
4 березня президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. При цьому саме з Канади та Мексики американці імпортують найбільше нафти, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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У 2024 році США імпортували з Канади 4,068 мільйона барелів нафти на день. Нагадаємо, що і США, і Канада входять до рейтингу країн, які видобувають найбільше нафти у світі. Зокрема, США уже 6 років утримують за собою статус лідера, тоді як Канада входить до першої десятки.
З Мексики за минулий рік США імпортували 465 тисяч барелів нафти на день. Крім того, нафту до США експортують такі країни:
- Саудівська Аравія – 273 тисячі барелів нафти на день;
- Венесуела – 228 тисяч барелів нафти на день;
- Бразилія – 218 тисяч барелів на день;
- Колумбія – 213 тисяч барелів на день;
- Ірак – 198 тисяч барелів нафти на день;
- Гаяна – 176 тисяч барелів нафти на день;
- Нігерія – 154 тисяч барелів нафти на день;
- Еквадор – 122 тисячі барелів нафти на день.
Нагадаємо, що американська нафта за останній тиждень суттєво обвалилася в ціні. Ціна нафти WTI за цей період впала до найнижчого рівня з середини жовтня 2024 року.