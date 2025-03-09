Де Америка бере нафту: список експортерів може здивувати всіх

США – це потужний гравець на ринку нафти. Водночас перша економіка світу імпортує значні обсяги нафти з інших країн. Іронія в тому, що американці ввели мита проти своїх головних експортерів чорного золота.

Де Америка бере нафту

4 березня президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. При цьому саме з Канади та Мексики американці імпортують найбільше нафти, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У 2024 році США імпортували з Канади 4,068 мільйона барелів нафти на день. Нагадаємо, що і США, і Канада входять до рейтингу країн, які видобувають найбільше нафти у світі. Зокрема, США уже 6 років утримують за собою статус лідера, тоді як Канада входить до першої десятки.

З Мексики за минулий рік США імпортували 465 тисяч барелів нафти на день. Крім того, нафту до США експортують такі країни:

Саудівська Аравія – 273 тисячі барелів нафти на день;

Венесуела – 228 тисяч барелів нафти на день;

Бразилія – 218 тисяч барелів на день;

Колумбія – 213 тисяч барелів на день;

Ірак – 198 тисяч барелів нафти на день;

Гаяна – 176 тисяч барелів нафти на день;

Нігерія – 154 тисяч барелів нафти на день;

Еквадор – 122 тисячі барелів нафти на день.

Нагадаємо, що американська нафта за останній тиждень суттєво обвалилася в ціні. Ціна нафти WTI за цей період впала до найнижчого рівня з середини жовтня 2024 року.