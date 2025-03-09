Где Америка берет нефть: список экспортеров может удивить всех

США – это мощный игрок на рынке нефти. В то же время первая экономика мира импортирует значительные объемы нефти из других стран. Ирония в том, что американцы ввели пошлины против своих главных экспортеров черного золота.

Где Америка берет нефть

4 марта президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. При этом именно из Канады и Мексики американцы импортируют больше всего нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В 2024 году США импортировали из Канады 4,068 миллиона баррелей нефти в день. Напомним, что и США, и Канада входят в рейтинг стран, которые добывают больше всего нефти в мире. В частности, США уже 6 лет удерживают за собой статус лидера, тогда как Канада входит в первую десятку.

Из Мексики за прошлый год США импортировали 465 тысяч баррелей нефти в день. Кроме того, нефть в США экспортируют такие страны:

Саудовская Аравия – 273 тысячи баррелей нефти в день;

Венесуэла – 228 тысяч баррелей нефти в день;

Бразилия – 218 тысяч баррелей в день;

Колумбия – 213 тысяч баррелей в день;

Ирак – 198 тысяч баррелей нефти в день;

Гайана – 176 тысяч баррелей нефти в день;

Нигерия – 154 тысяч баррелей нефти в день;

Эквадор – 122 тысячи баррелей нефти в день.

Напомним, что американская нефть за последнюю неделю существенно обвалилась в цене. Цена нефти WTI за этот период упала до самого низкого уровня с середины октября 2024 года.