Крах однієї з наймогутніших компаній Америки: Білл Гейтс назвав головні причини

General Electric – міфічна корпорація. Колись це була найбільша і наймогутніша компанія в світі. Історія її заснування включає новатора Томаса Едісона і фінансиста JP Morgan. Крах компанії став одним із найвідоміших в історії бізнесу. Чому так сталося – читайте далі.

Легендарний генеральний директор GE Джек Уелч написав п'ять бестселерів про лідерство та став зразком для цілого покоління керівників. Проте, у 2017 році компанія звільнила 333 тисячі працівників, а вартість цінних паперів на біржі стрімко пішла вниз. Через рік корпорація була виключена з промислового індексу Доу-Джонса після більш ніж столітнього перебування в індексі.

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Крах GE

Мільярдер та підприємець Білл Гейтс виділив декілька причин, які могли призвести до краху могутньої корпорації. Перш за все він зазначив, що одна з найсильніших сторін GE насправді була й однією з її найслабших сторін. Протягом багатьох років інвестори вкладали кошти в акції GE, тому що керівництво компанії завжди "складало свої цифри". Тобто акції корпорації приносили такий прибуток, який прогнозували аналітики Волл-стріт. Гейтс вважає, що культура "створення цифр" створила "театр успіху" та "погоню за заробітками". Мовляв, проблеми приховували задля збереження продуктивності. Через це дрібні проблеми ставали великими ще до їх виявлення. Наприклад, GE іноді штучно збільшувала щоквартальний прибуток.

General Electric Це американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики. Компанія є однією з найбільших публічних компаній світу.

Другою причиною падіння GE Гейтс назвав нездатність керівництва компанії ефективно керувати набором абсолютно різних підприємств. До цього переліку входили:

кіновиробництво,

страхування,

пластмаси,

атомні електростанції

Історія злету та падіння General Electric: дивитися відео

Мільярдер зазначив, що загальні спеціалісти часто не розуміли особливостей галузей, якими їм доводилося управляти, тож не могли орієнтуватися в тенденціях. Наприклад, генеральний директор Джефф Іммельт не мав належного досвіду для роботи з величезним банківським підрозділом GE Capital. Це було поширене явище у компанії. У результаті топменеджери часто просто не розуміли, що насправді відбувається. Єдині люди, які бачили реальну картину і могли розібратися в цифрах були у фінансах, проте вони не мали стимулів для того, щоб приносити погані новини керівництву. За даними Yahoo!Finance, наразі ринкова капіталізація компанії становить 112 мільярдів доларів. Активи GE торгуються на біржі на рівні 12,78 долара за акцію.

Вартість акцій GE за останні 5 років / Інфографіка Yahoo! Finance

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